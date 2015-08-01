خبرنگاران با دست خالی از ارزش های اسلامی دفاع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در نخستین روز از هفته رسانه جمعی از خبرنگاران شهرستان آمل با امام جمعه این شهرستان ديدار كردند.

حجت الاسلام محمدعلی رحمانی آملی در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار به اهمیت و ضروررت انعکاس خبر در شهرستان و کار خبرنگاران پرداخت و افزود: کار خبری باید با نقد منصفانه همراه باشد و باید این نقد در این زمینه بسیار تزبینانه و منصفانه صورت گیرد.

وی خاطرنشان كرد: اسلام در خبر نقش اساسی دارد چراكه خداوند به پيامبر اسلام فرمودند برای تدوین اسلام سپاهی را اعزام نکنید بلکه باید تبیین کنید.

خطيب نمازجمعه شهرستان آمل با بيان اينكه خبرنگاران در این عرصه باید به پیشرو امام صادق(ع) به سمت و سوی صداقت و راستی گام بردارند، اذعان داشت: با توجه به نفس خبر به راستی و دروغی ما موظفیم تبیین کنیم.

رحمانی آملی افزود:شهروندان از خبرنگاران توقع دارند تا واقعيت ها را بگويند و حاشيه سازي ها كار خبرنگاران را كم رنگ ميكند.

امام جمعه آمل اطلاع رسانی را يك نوع ايثار خواند وگفت: خبرنگاران به مانند شهدای هشت سال دفاع مقدس با دست خالی به دفاع از ارزش‌های اسلامی می‌پردازند

وي با بيان اينكه خبرنگاران بايد اعتدال را رعايت كنند، افزود: کار قلم‌به دستان حوزه اطلاع‌رسانی بسیار ظریف است در این عرصه باید اعتدال را ایجاد کنید و بر تفرقه‌ها دامن نزنید.

60 خبرنگار در آمل فعالیت دارند

در اين ديدار همچنین محمدمحمدی رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل ضمن گراميداشت هفته رسانه گفت:در شهرستان آمل ۶۰ خبرنگار داريم كه ۳۸خبرنگار دارای كارت هستند و ۲۰ نفر آنها بصورت فعال فعاليت می كنند.

وی با بيان اينكه در شهرستان آمل چهار هفته نامه فعاليت می كنند، اذعان داشت: هشت سايت خبری در آمل فعال هستند و اخبار روز شهرستان را به شهروندان انتقال می دهند.

دبير ستاد هفته رسانه شهرستان آمل تصريح كرد: اين سايت ها، هفته نامه ها در جهت توسعه فرهنگی و اقتصادی شهر فعاليت می كنند.

محمدی با تاكيد براينكه در آمل خبرنگاران بسيار خوبی وجو دارد، بيان داشت:در عرصه خبر جزو معدود شهرستان های استان هستيم كه خيلی در اين حوزه فعال و پيشگام هستيم.

خبرنگاران حلقه مفقوده بین دولت و مردم هستند

حسين احسانی معاون فرماندار ويژه شهرستان آمل در اين جلسه با بيان اينكه خبرنگاران حلقه مفقوده ميان دولت و ملت هستند، اذعان داشت: خبرنگاران نقش بسيار مهمی در جامعه دارند و همدلی و همزبانی ميان دولت و ملت را ايجاد می كنند.

وی با تاكيد براينكه خبرنگاران به عنوان سربازان عرصه اطلاع رسانی كار بسيار بزرگی را برعهده دارند، گفت:يكی از آفات اطلاع رسانی شايعات است و نبايد خبرنگاران به اين امر دامن بزنند.

معاون فرماندار ويژه شهرستان آمل ادامه داد:نقدهايی كه ازسوی خبرنگاران وارد می شود بايد منصفانه باشد و در مسير بهبود شرايط جامعه باشد.

عليرضا عزيزكمالی مسئول دفتر خانه مطبوعات استان مازندران در شهرستان آمل در اين جلسه بيان داشت: هرساله در سطح استان روزخبرنگار فقط در ۱۷ مرداد ماه برگزار می شد كه امسال شهرستان آمل برای اولين بار در مازندران هفته رسانه را برگزار می كند و اين كار شهرستان آمل سبب شد تا مديران خانه مطبوعات در استان مازندران هفته رسانه را برگزار كنند.

وی با بيان اينكه شهرستان آمل ظرفيت بسيار بالایی در حوزه اطلاع رسانی دارد، افزود: در شهرستان آمل خبرنگاران و گزارشگران بسيار خوبی داريم كه بسيار توانمند هستند و حرف های زيادی در سطح استان برای گفتن دارند.

اجرای ۱۰ ویژه برنامه در هفته رسانه

مسئول دفتر خانه مطبوعات استان مازندران درشهرستان آمل خاطرنشان كرد:امروز يكسری مديران را به اين جلسه دعوت كرديم كه متاسفانه حضور پيدا نكردند.

وی با بيان اينكه بيش از ۱۰ برنامه در اين هفته برگزار می شود، گفت: دیدار با پیشکسوتان خبری، عطرافشانی مزار مطهر شهدا، اهدای خون توسط خبرنگاران، حضور خبرنگاران در نماز جمعه، دیدار با خانواده شهید و جانباز رسانه ای، برگزاری مسابقه فوتسال بین هنرمندان پیشکسوت با خبرنگاران، دیدار از دفاتر هفته نامه ها و سایت های مجازی شهرستان، برگزاری جشن روز خبرنگار به صورت شهرستانی و تجلیل از خبرنگاران، انجام تبلیغات محیطی، درج روز بزرگداشت خبرنگار در سربرگ نامه های اداری و افتتاح دفتر نمایندگی خانه مطبوعات شهرستان آمل در این هفته صورت می گیرد.

عزیز کمالی در پايان بيان كرد: اميدوارم برای سال هاي آينده خانه مطبوعات آمل و انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان آمل برنامه های بهتری برای هفته رسانه داشته باشند.

نعمت الله قربانی رئیس انجمن خبرنگاران شهرستان آمل در جلسه با بيان اينكه حدود ۴۰ خبرنگارعضو انجمن صنفی خبرنگاران هستند، اذعان داشت:اين انجمن قريب به ۱۵ سال است كه فعاليت می كند.

وی تصريح كرد:در سال گذشته براي اولين بار درتاريخ رسانه شهرستان آمل ۵ تن از خبرنگاران اين شهرستان پنج عنوان برتر حوزه رسانه را در استان بدست آوردند.

رئیس انجمن خبرنگاران شهرستان آمل بيان داشت:خبرنگاران شهرستان آمل برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قلم ميزنند و خبرنگاران زحمات بسيار زيادی در اين عرصه ها می كشند.

قربانی از برگزاری مراسم ويژه روزخبرنگارخبرداد و گفت:اين مراسم در تاريخ ۱۸ مردادماه در تالار برليان شهرستان آمل برگزار می شود.