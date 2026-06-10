به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا عصر چهارشنبه در نشستی صمیمانه با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در انعکاس رویدادهای منطقه، رسانه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اثرگذار در جامعه توصیف کرد و با اشاره به شرایط حساس منطقه و اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ان‌شاءالله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات سنگینی به دشمنان اسلام وارد خواهند کرد و با اتکا به قدرت الهی، حمایت مردم و توانمندی رزمندگان اسلام، پیروزی نهایی حاصل خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ماسال جهاد تبیین را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری از ابزار رسانه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند. رسانه‌های داخلی باید با تولید محتوای صحیح، امیدبخش و مبتنی بر واقعیت، اجازه ندهند دشمن در جنگ شناختی و رسانه‌ای به اهداف خود دست پیدا کند.

سرهنگ پارسا در ادامه با یادآوری سابقه مقاومت مردم شهرستان ماسال در دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع حساس انقلاب اسلامی تأکید کرد: مردم شریف و ولایت‌مدار ماسال همواره ثابت کرده‌اند که در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان، وحدت و همبستگی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

وی افزود: دشمن طی ۴۷ سال گذشته با انواع توطئه‌ها، فتنه‌ها و تحریم‌ها تلاش کرده اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و اتحاد، تمامی این نقشه‌ها را خنثی کرده است.

فرمانده سپاه ماسال نیروهای مسلح کشور را مقتدرترین بازوی دفاعی از منافع ملی دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل در میدان حضور دارند و هرگونه تجاوز دشمن را با پاسخ قاطع مواجه می‌کنند. این اقتدار حاصل خون شهدا، رهبری حکیمانه و حمایت مردم از نظام اسلامی است.

وی خبرنگاران را قشری تأثیرگذار و ماندگار در جامعه توصیف کرد و گفت: خبرنگاران با ثبت وقایع، بخشی از تاریخ یک ملت را برای آیندگان ماندگار می‌کنند و این مسئولیتی بسیار سنگین و ارزشمند است.

سرهنگ پارسا رعایت اخلاق رسانه‌ای را از اصول اساسی فعالیت حرفه‌ای دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها باید خود را به اخلاق رسانه‌ای مجهز کنند. خبر، گزارش و روایت‌های منتشرشده باید مبتنی بر صداقت، انصاف، مسئولیت‌پذیری و اصول حرفه‌ای باشند تا اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها تقویت شود.

فرمانده سپاه ماسال در پایان ضمن تأکید بر لزوم دقت در پوشش رسانه‌ای رویدادها، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعالیت رسانه‌ای دقیق، مسئولانه و آگاهانه هستیم تا ضمن اطلاع‌رسانی صحیح، زمینه سوءاستفاده دشمنان از فضای رسانه‌ای کشور فراهم نشود.