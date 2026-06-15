به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری از دستگیری یک متخلف زنده‌گیری حیات وحش در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست میناب و مأموران پاسگاه انتظامی هشتبندی انجام شد.

وی افزود: در جریان این مأموریت یک نفر متخلف که اقدام به زنده‌گیری گونه‌های حیات وحش کرده بود، شناسایی و دستگیر شد و از وی یک رأس بره میش وحشی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میناب با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، تصریح کرد: برخورد با متخلفان حوزه شکار و صید و زنده‌گیری حیات وحش با جدیت در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد.

حیدری ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مأموران پاسگاه انتظامی هشتبندی در اجرای این مأموریت، خاطرنشان کرد: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی از جمله شکار و صید غیرمجاز، زنده‌گیری حیوانات وحشی، آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، تخریب زیستگاه‌ها و انواع آلایندگی‌های زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان یا نزدیک‌ترین اداره محیط زیست و پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میناب، یادآور شد: بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، ضرر و زیان وارده به حیات وحش و محیط زیست از متخلفان اخذ می‌شود و بهای هر رأس قوچ وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان، ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.