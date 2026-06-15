قالیباف: ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی در رابطه با کسب پیروزی دیپلماتیک کشورمان در برابر آمریکاییها، نوشت: ملت دوستداشتنی و سروقامت ایران! با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. میخواستند و نتوانستند. ایستادهایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد. به لطف خدا.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت.
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