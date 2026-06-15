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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

قالیباف: ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت

قالیباف: ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در رابطه با کسب پیروزی دیپلماتیک کشورمان در برابر آمریکایی‌ها، نوشت: ملت دوست‌داشتنی و سروقامت ایران! با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. می‌خواستند و نتوانستند. ایستاده‌ایم و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد. به لطف خدا.

کد مطلب 6861283
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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      پاسخ
      از زحمات مسیولان کوشا و شجاع تشکر ... تشکر..

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