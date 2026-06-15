شنیده شدن صدای سه انفجار در جنوب قشم و تنگه هرمز  

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سه‌شنبه و شامگاه دوشنبه ۲۵ خردادماه، صدای انفجارهایی از سمت جنوب جزیره قشم و محدوده تنگه هرمز شنیده شد است.



بر اساس این گزارش، دو انفجار نخست ساعات پایانی شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد و سومین انفجار ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه ۲۶ خرداد رخ داده است.

همچنین بررسی های خبرنگار مهر حاکی از آن است که این انفجارها در محدوده تنگه هرمز روی داده و بر اساس گزارش‌های اولیه، احتمالاً برای مدیریت تردد در تین تنگه رخ داده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ نهاد رسمی از جمله سپاه یا نهادهای محلی نسبت به جزئیات این رویداد واکنشی نشان نداده است.