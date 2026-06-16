البرز جایگاه پنجم تولید ماهیان زینتی در کشور را به خود اختصاص داده است

محسن صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولیدکنندگان ماهیان زینتی سال گذشته موفق به تولید ۱۰ میلیون و ۱۵۶ هزار قطعه انواع این ماهیان زینتی همچون آنجل، گورامی دو خال، گورامی بهشتی، دارف عسلی، کپور کویی، فلس مرواریدی، کله شیری و... شده اند.

وی بیشترین میزان تولید را در شهرستان نظرآباد با سه میلیون و ۷۲۰ قطعه عنوان کرد و اظهارداشت: در شهرستان های کرج ۹۸۶ هزار قطعه، ساوجبلاغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه، اشتهارد ۲۸۰ هزار قطعه، فردیس ۵۹۰ هزار قطعه و چهارباغ ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار قطعه در سال گذشته تولید شده است.

مشکل در برنامه توسعه با محدودیت های منابع آبی

صادقیان در ادامه به برنامه های توسعه برای پرورش انواع ماهیان اشاره کرد و گفت: به دلیل چالش های آب و انرژی برنامه توسعه نداریم و فقط برای یک مورد استخر پرورش ماهی در شهرستان ساوجبلاغ و یک مورد در شهرستان طالقان پیگیر دریافت مجوز هستیم.

وی افزود: منابع آبی استان البرز و رودخانه ها با محدودیت های خاص خود روبرو هستند که در البرز دو رودخانه بزرگ کرج و طالقان در بالادست با محدودیت روبرو هستند ولی در پایین دست آنها تلاش برای حل و فصل چالش ها در دست است.

تولید ۳۹۰۰ تن انواع ماهیان خوراکی در البرز

مدیر امور شیلات و آبزی پروری جهاد کشاورزی استان البرز در ادامه با بیان اینکه سال گذشته ۳۹۰۰ تن ماهیان سردابی و گرمابی در ۱۹۹ مزرعه پرورش ماهی تولید شده، گفت: در استان ۱۵۸ مزرعه پرورش ماهی سردابی (قزل آلا) و ۴۱ مزرعه ماهیان گرمابی (کپورماهیان)، سه مزرعه پرورش ماهیان خاویاری، چهار واحد پرورش زالو و ۳۱ واحد پرورش ماهیان زینتی فعال هستند.

وی افزود: در شهرستان کرج ۲۴ واحد پرورش ماهیان سردابی با ۸۹۲ تن تولید و ۱۰ واحد پرورش ماهیان گرمابی با ۸۱ تن تولید، در شهرستان ساوجبلاغ ۴۶ واحد پرورش ماهیان سردابی با ۸۳۷ هزار تن تولید فعال بوده و در شهرستان نظرآباد نیز ۶۵۸ تن ماهی سردابی و ۱۰۹ تن ماهی گرمابی و در شهرستان طالقان ۳۲۲ تن ماهی سردابی و ۶ تن ماهی گرمابی تولید می شود.

وی همچنین میزان پرورش ماهی سردابی در اشتهارد را ۲۵۰ تن و ماهی گرمابی را ۲۳ تن، در شهرستان فردیس ماهی سردابی ۸۳ تن و یک تن گرمابی و در شهرستان چهارباغ نیز ۲۳۵ تن ماهی گرمابی عنوان کرد.

صادقیان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است در شهرستان ساوجبلاغ ۳۰۰ هزار قطعه، در نظرآباد ۵۰۰ هزار قطعه و در طالقان ۲۰۰ هزار قطعه تکثیر ماهیان سردابی را خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین صدور مجوز تکثیر پنج میلیون قطعه ماهی سردابی و ۲۵۰ تن پرواری در طالقان در دست اقدام است که در این صدور امکان صادرات ماهی سردابی به دیگر استان ها را خواهیم داشت.

تولید ماهی خاویاری در ۲ واحد پرورشی

مدیر امور شیلات و آبزی پروری جهاد کشاورزی استان البرز گفت: در این استان در دو شهرستان نظرآباد و اشتهارد به دلیل بالا بودن دمای آب نسبت به دیگر نقاط استان ماهی خاویاری پرورش می یابد که در نظرآباد حدود ۲۵ تن و در اشتهارد یک تن پرورش پیدا می کند.

وی در ادامه به فعالیت واحدهای پرورش زالو اشاره کرد و افزود: در ساوجبلاغ ۳۸۰ هزار نخ زالو، در نظرآباد ۵۲ هزار نخ زالو و در چهارباغ ۳۸ هزار نخ زالو تولید می شود.

صادقیان در پایان یادآور شد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که برای واحدهای پرورش ماهی صنعتی و نیمه صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نیست ولی محیط زیست زیر بار نمی رود.

وی گفت: استعلام از محیط زیست فقط برای مناطق چهارگانه حفاظت شده در کشور که در البرز فقط منطقه حفاظت شده البرز جنوبی را داریم، شامل می شود و برای دیگر نقاط استان نیازی به مجوز نیست ولی محیط زیست تاکید بر صدور مجوز برای تمام استان دارد.