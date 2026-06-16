  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

«زن و بچه» به شبکه نمایش خانگی رسید؛ فیلمی با رده‌بندی مثبت ۱۵ سال

«زن و بچه» به شبکه نمایش خانگی رسید؛ فیلمی با رده‌بندی مثبت ۱۵ سال

فیلم «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی که سال گذشته در سینماها اکران شد به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «زن و بچه» فیلم درام ایرانی به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان محصول سال ۱۴۰۳ است که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شد. پریناز ایزدیار و پیمان معادی بازیگران اصلی این فیلم هستند و این جدیدترین فیلم روستایی است که بعد از «برادران لیلا» نقدهای منفی زیادی کسب کرد.

این فیلم به تازگی در پلتفرم فیلیمو عرضه شده است که رده سنی مثبت ۱۵ سال دارد. همچنین در اطلاعات فیلم IMDB آن ۵.۹ عنوان شده است.

«زن و بچه» ۱۴۲ دقیقه است و در خلاصه داستان آن آمده است: مهناز (با بازی پریناز ایزدیار) پرستاری ۳۵ ساله و بیوه است که دارای ۲ فرزند یعنی یک پسر نوجوان به نام علیار و یک دختر کوچک است و قصد دارد فصل جدیدی از زندگی اش را با نامزد شدن با حمید (با بازی پیمان معادی) که یک راننده آمبولانس است، آغاز کند اما وقتی علیار به دلیل مشکلات رفتاری از مدرسه اخراج می‌شود یک بحران خانوادگی جدید ایجاد می‌شود.

کد مطلب 6861722
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها