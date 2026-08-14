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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

توقیف سواری پژوپارس با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در محور میناب-بندرعباس

توقیف سواری پژوپارس با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در محور میناب-بندرعباس

میناب- رئیس پلیس راه استان هرمزگان از توقیف یک دستگاه سواری پژوپارس که با سرعت غیرمجاز ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در محور در حرکت بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست اظهار کرد: یک دستگاه سواری پژوپارس که با سرعت غیرمجاز ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در محور میناب به بندرعباس در حال حرکت بود، توسط تیم گشت پلیس راه شناسایی و متوقف شد.

وی ادامه داد: راننده این خودرو به دلیل ارتکاب تخلف حادثه‌ساز، اعمال قانون شده و خودرو نیز طبق مقررات توقیف شد.

سرهنگ حق پرست با تأکید بر اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز از مهمترین عوامل بروز تصادفات جاده‌ای است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به قوانین و پرهیز از رفتارهای پرخطر، از به خطر انداختن جان خود و دیگران خودداری کنند.

کد مطلب 6916099

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