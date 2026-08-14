توقیف سواری پژوپارس با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در محور میناب-بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست اظهار کرد: یک دستگاه سواری پژوپارس که با سرعت غیرمجاز ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در محور میناب به بندرعباس در حال حرکت بود، توسط تیم گشت پلیس راه شناسایی و متوقف شد.

وی ادامه داد: راننده این خودرو به دلیل ارتکاب تخلف حادثه‌ساز، اعمال قانون شده و خودرو نیز طبق مقررات توقیف شد.

سرهنگ حق پرست با تأکید بر اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز از مهمترین عوامل بروز تصادفات جاده‌ای است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به قوانین و پرهیز از رفتارهای پرخطر، از به خطر انداختن جان خود و دیگران خودداری کنند.