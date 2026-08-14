به گزارش خبرنگار مهر، کژال حبیب‌زاده صبح جمعه در حاشیه برگزاری یکصد و شصت و سومین جلسه کارگروه ارزیابی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان که با هدف بررسی کارشناسی طرح‌های عمرانی و صنعتی و تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز برگزار شد، به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: پرونده ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث ناحیه صنعتی صنفی بانه با حضور نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان به عنوان مجری طرح و تیم مشاور بررسی شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: در جریان این بررسی، مشاور پروژه سناریوهای عملیاتی و مؤلفه‌های فنی و اجرایی طرح را ارائه کرد و اعضای کارگروه نیز نکات کارشناسی و ملاحظات زیست‌محیطی مربوط به پروژه را مورد بررسی قرار دادند.

حبیب‌زاده بیان کرد: با وجود بررسی‌های تخصصی انجام‌شده، برخی کاستی‌های محتوایی در گزارش ارائه‌شده وجود داشت که بر همین اساس کارگروه رأی به اصلاح و تکمیل مستندات داد.

وی اضافه کرد: اصلاح گزارش و رفع نواقص موجود به مجری طرح ابلاغ شده تا پس از تکمیل مستندات، فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه وارد مرحله بعدی شود.

تأکید بر رعایت الزامات محیط زیست در محور مریوان-باشماق

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه به دومین دستور جلسه اشاره کرد و گفت: طرح تعریض قطعه چهارم محور مریوان-مرز باشماق به طول ۱۳.۶ کیلومتر نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

حبیب‌زاده افزود: در این بخش، مجری پروژه از مجموعه راه و شهرسازی به همراه مشاور طرح، جزئیات فنی، طراحی مسیر و ابعاد اجرایی پروژه را برای اعضای کارگروه تشریح کردند.

وی با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی این محدوده اظهار کرد: با توجه به حساسیت بوم‌شناختی منطقه، مقرر شد مجری پروژه پس از ارائه گزارش ارزیابی و دریافت دیدگاه‌های تکمیلی، گزارش نهایی را بر اساس الزامات و تمهیدات جامع زیست‌محیطی تدوین کند.

مستثنی‌سازی در گزارش نهایی پذیرفته نیست

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: در بررسی این پروژه بر رعایت حداکثری ملاحظات زیست‌محیطی تأکید شد و مقرر شد گزارش نهایی بدون مستثنی‌سازی و با لحاظ تمامی الزامات محیط زیست تهیه و جمع‌بندی شود.

وی گفت: هدف از این فرآیند آن است که اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان در کنار پاسخگویی به نیازهای عمرانی و زیرساختی، کمترین اثر منفی را بر منابع طبیعی و محیط زیست منطقه داشته باشد.

حبیب‌زاده همچنین از بررسی وضعیت سه پروژه دارای پیشرفت فیزیکی اما فاقد مجوزهای لازم زیست‌محیطی در این جلسه خبر داد و اظهار کرد: کارگروه برای تعیین تکلیف این طرح‌ها، مجریان را مکلف کرد گزارش مدیریت زیست‌محیطی یا EMP پروژه‌ها را تهیه و از طریق مکاتبه رسمی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست ارائه کنند.

وی ادامه داد: ارائه این گزارش‌ها زمینه بررسی وضعیت زیست‌محیطی پروژه‌ها و اتخاذ تصمیم کارشناسی درباره ادامه فرآیند آنها را فراهم می‌کند.

ارزیابی زیست‌محیطی، شرط توسعه پایدار

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر جلسات کارگروه ارزیابی، امکان بررسی دقیق آثار طرح‌های عمرانی و صنعتی بر محیط زیست را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در هدایت پروژه‌ها به سمت توسعه پایدار داشته باشد.

حبیب‌زاده تصریح کرد: رعایت الزامات زیست‌محیطی در مراحل مختلف طراحی و اجرای پروژه‌ها، علاوه بر صیانت از منابع طبیعی، از بروز مشکلات و تبعات زیست‌محیطی در مراحل بعدی اجرای طرح‌ها جلوگیری خواهد کرد.