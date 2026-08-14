حوادث اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته ۳ فوتی داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هفت مورد حادثه در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ثبت شد و نیروهای عملیاتی این جمعیت برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: از مجموع عملیات‌های انجام‌شده در این مدت، ۶ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه در مجموع ۲۷ نفر در این حوادث متأثر شدند، بیان کرد: بر اثر حوادث رخ‌داده، ۱۷ نفر مصدوم شدند که پنج نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مؤمنی ادامه داد: همچنین سه مصدوم در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند و عملیات رهاسازی یک نفر نیز از سوی نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر انجام شد.

وی با اشاره به جان‌باختن سه نفر در حوادث ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: متأسفانه سه نفر نیز پیش از انتقال به مراکز درمانی و در صحنه حوادث جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان درباره پایگاه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات‌ها گفت: امدادگران پایگاه‌های ابیازن نطنز، زودان مبارکه، دامنه فریدن، چاله‌سیاه شاهین‌شهر، کردعلیا در شهرستان تیران و کرون و شعبه بادرود در عملیات‌های امدادی حضور داشتند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: نیروهای شعبه بادرود در این بازه زمانی در دو عملیات حضور یافته و خدمات امدادی لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.