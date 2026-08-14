مسعود شریفی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار داشت: این رویداد علمی، فرصتی مغتنم برای انتقال آموزههای تخصصی و پیشگیرانه به آحاد جامعه است.
شریفی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی این کنگره برای کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: در بازه زمانی برگزاری این کنگره، سلسله همایشهای آموزشی با حضور اساتید برجسته و شرکتکنندگان در کنگره، در مرکز استان و شهرستانهای تابعه برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: محور اصلی این نشستها، بررسی ابعاد مختلف اعتیاد، رفتارهای پرخطر و سلامت روان خواهد بود تا ضمن تبادل نظر علمی، زمینههای ارتقای دانش عمومی در این حوزهها فراهم گردد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم و گسترش اینگونه اقدامات آموزشی و اطلاعرسانی، بتوانیم گامی مؤثر در راستای توانمندسازی جامعه و ارتقای تابآوری آحاد مردم در برابر آسیبهای اجتماعی برداریم.
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