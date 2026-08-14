  1. استانها
  2. یزد
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

بهره‌گیری از ظرفیت علمی کنگره ملی اعتیاد برای ارتقا سلامت عمومی در یزد

بهره‌گیری از ظرفیت علمی کنگره ملی اعتیاد برای ارتقا سلامت عمومی در یزد

یزد – معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی در حاشیه «کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر» در سطح استان خبر داد.

مسعود شریفی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار داشت: این رویداد علمی، فرصتی مغتنم برای انتقال آموزه‌های تخصصی و پیشگیرانه به آحاد جامعه است.

شریفی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی این کنگره برای کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: در بازه زمانی برگزاری این کنگره، سلسله همایش‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته و شرکت‌کنندگان در کنگره، در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: محور اصلی این نشست‌ها، بررسی ابعاد مختلف اعتیاد، رفتارهای پرخطر و سلامت روان خواهد بود تا ضمن تبادل نظر علمی، زمینه‌های ارتقای دانش عمومی در این حوزه‌ها فراهم گردد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم و گسترش این‌گونه اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی، بتوانیم گامی مؤثر در راستای توانمندسازی جامعه و ارتقای تاب‌آوری آحاد مردم در برابر آسیب‌های اجتماعی برداریم.

کد مطلب 6916110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه