واژگونی خودروی پارس در دهدشت یک فوتی برجا گذاشت

پرویز غفار فرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح جمعه پس از اعلام خبر واژگونی یک دستگاه خودروی پارس در محدوده کنار کشتارگاه دهدشت، موضوع به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و نیروهای امدادی یک مصدوم را از این حادثه خارج کردند.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مصدوم این حادثه در شرایط ناپایدار قرار داشت و بدون علائم حیاتی به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل و تحویل کادر درمان شد.
غفار فرد اضافه کرد: این حادثه در نهایت یک فوتی برجا گذاشت.
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