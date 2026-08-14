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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

واژگونی خودروی پارس در دهدشت یک فوتی برجا گذاشت

واژگونی خودروی پارس در دهدشت یک فوتی برجا گذاشت

دهدشت- رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از فوت یک نفر در پی انحراف و واژگونی خودروی پارس در دهدشت خبر داد.

پرویز غفار فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح جمعه پس از اعلام خبر واژگونی یک دستگاه خودروی پارس در محدوده کنار کشتارگاه دهدشت، موضوع به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و نیروهای امدادی یک مصدوم را از این حادثه خارج کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مصدوم این حادثه در شرایط ناپایدار قرار داشت و بدون علائم حیاتی به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل و تحویل کادر درمان شد.

غفار فرد اضافه کرد: این حادثه در نهایت یک فوتی برجا گذاشت.

کد مطلب 6916104

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