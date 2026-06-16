ساخت «زیر آسمان شهر ۴» چقدر جدی است؟؛ در منزل تلویزیون نداریم!

معصومه کریمی بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره کم‌کاری‌اش در حوزه تصویر در سال های اخیر به خبرنگار مهر گفت: در یک برهه زمانی حدودا ۱۰ ساله کار تصویری نکرده بودم و بیشتر در حوزه تئاتر فعالیت می‌کردم. جایزه جشنواره تئاتر فجر را در بازیگری گرفتم و آنجا حال بهتری داشتم.

وی ادامه داد: بعد از آن کارهایی به من پیشنهاد شد که یا به توافق نرسیدیم و یا فیلمنامه هایی را خواندم که نپسندیدم. ترجیح می‌دهم کم‌تر کار کنم، اما کاری باشد که خودم حداقل با آن ارتباط خوبی بگیرم و حالا امیدوارم بعد از این، در مرحله بعدی فعالیت تصویری، کارهای بهتری به من پیشنهاد شود. در مقطعی که در تلویزیون کار نمی کردم، مادرم را از دست داده بودم و تا حدی فضای ذهنی‌ام آماده فعالیت نبود بنابراین از کار دور شدم. البته در آن ۱۰ سالی که درباره‌اش صحبت کردم، بیشتر مشغول کار تئاتر بودم.

چیزی به اسم تلویزیون در خانه ما نیست البته اینگونه هم نیست که مثلاً ماهواره ببینیم

بازیگر «زیر آسمان شهر» درباره وضعیت امروز تلویزیون نسبت به دهه های قبل بیان کرد: من مورد مناسبی برای پاسخ به این سوال نیستم چون به طور کلی هیچ مدلی از تلویزیون نه به معنای داخلی و نه چیز دیگری، در خانه‌ نداریم و استفاده نمی کنیم. چیزی به اسم تلویزیون در خانه ما نیست. البته اینگونه هم نیست که مثلاً ماهواره ببینیم و حتی سریال خودم را هم اینترنتی می دیدیم.

وی ادامه داد: حتی پلتفرم ها را هم کم دنبال می کنم و مشغولیت‌های دیگری مثل خواندن و نوشتن داریم. خودم و همسرم بیشتر ترجیح می‌دهیم زمان آزادمان را به کارهای مفیدتری بپردازیم، بنابراین نمی‌توانم در این مورد نظر قطعی بدهم.

ساخت «زیر آسمان شهر» چقدر جدی است؟

این بازیگر درباره احتمال ساخت دوباره «زیر آسمان شهر» که چند باری مطرح شده است، گفت: خود من هم گاهی شنیده ام ولی هیچ موضوع جدی ای مطرح نشده است. نمی دانم ساختش هم چطور می تواند، باشد. ممکن است تولید دوباره آن خوب باشد و ممکن است همان تصویر نوستالژیکی را هم که افراد داشتند از بین ببرد.

وی درباره تجربه حضور در سریال «کلینیک رویا» نیز بیان کرد: من هر کاری را که بازی می کنم، بیشتر از خود کار، زندگی در آن کار برایم جذاب است. یعنی باید اول از همه بتوانم با فیلمنامه، عوامل، کارگردان و مجموعه‌ای که می‌خواهم با آنها کار کنم، ارتباط خوبی برقرار کنم. خدا را شکر مجموعه خوبی بود. ما حدود یک سال مشغول کار بودیم و در مجموع حس بسیار خوبی داشتم اما در پخش سریال به دلیل تقطیع هایی که اتفاق افتاده بود به کلیت کار آسیب هم زد.

این بازیگر در پایان درباره حضور در پلتفرم اظهار کرد: اگر کار خوب به من پیشنهاد کنند، قبول می‌کنم. مدیوم هم فرقی ندارد چه در تلویزیون یا در شبکه نمایش خانگی باشد، می‌پذیرم البته فکر می کنم فضای شبکه خانگی تا حدی بازتر از تلویزیون است.