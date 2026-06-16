نیروی زمینی ارتش از هیچ تلاشی برای حفظ اسلام و ایران دریغ نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم تجلیل و اهدای نشان فداکاری به خانواده‌های شهدا، که به مناسبت ششمین سالروز اعطای این نشان از سوی رهبر معظم انقلاب به پاسداشت ۱۱۸۴ دانشجو و دانش‌آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.



وی در آغاز سخنان خود با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس، تصریح کرد: این شهیدان والامقام در دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و با نثار جان خویش، استقلال، آزادی و امنیت را برای ملت ایران و مسلمانان جهان به ارمغان آوردند. آنان نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام گذاشتند و در برابر توطئه‌های استکبار ایستادگی کردند.



فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه، نشان فداکاری را نمادی از ایثارگری، از خودگذشتگی، شجاعت، شهامت و روحیه شهادت‌طلبی دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) دانست و افزود: این نشان صرفاً یک مدال نیست، بلکه نشانگر اعتمادی است که رهبر معظم انقلاب به پاس خدمات فرماندهان و دانش‌آموختگان این دانشگاه، با پیشنهاد سیدالشهدای نیروهای مسلح، به دانشگاه افسری اعطا فرمودند.



وی با اشاره به غیبت رهبر شهید انقلاب و سردار شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی در این مراسم اظهار داشت: گرچه امسال نخستین مراسمی است که رهبر مجاهد شهید و فرمانده عزیز شهید موسوی در میان ما نیستند و دلتنگ این بزرگواران هستیم، اما به مردم و شهدا قول می‌دهیم که ادامه‌دهنده شایسته‌ای برای راه آنان باشیم و اعتماد ایشان به دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی محوری را ارج نهیم. رهبری فرموده‌اند که این دانشگاه «فیضیه ارتش» است و ما این اعتماد را پاس می‌داریم.



امیر جهانشاهی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: دانشگاه افسری امام علی(ع) صرفاً یک مرکز آموزشی، نظامی یا فرهنگی نیست، بلکه یک مرکز تربیت افسران تراز انقلاب اسلامی است. این دانشگاه باید با الگوگیری از فرماندهان شهید خود، به‌ویژه امیر سپهبد شهید موسوی، مسیر تربیت نیروهای متعهد و متخصص را ادامه دهد.



وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی با برخورداری از ویژگی‌های برجسته‌ای همچون ایمان، اخلاص، اخلاق، تقوا، تخصص، تعهد، ولایت‌مداری، نبوغ نظامی، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی، می‌تواند به‌عنوان الگویی ماندگار برای نسل کنونی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و نسل‌های آینده مطرح باشد.



فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان، ضمن تأکید بر اینکه هر یک از شهدا برای ما الگو و چراغ راه هستند، تصریح کرد: در این مراسم معنوی و در محضر فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌کنیم که فرزندان ملت در نیروی زمینی محوری ارتش، با الگوگیری از فرماندهان شهید خود، در برابر هرگونه تهدید دشمنان، از هیچ کوششی برای حفظ اسلام، انقلاب اسلامی و ایران اسلامی دریغ نخواهند کرد.