به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی معابر استان کردستان اظهار کرد: جلسات مناسب‌سازی با هدف بررسی مشکلات، ارائه راهکارها و پیگیری مصوبات باید به‌صورت منظم برگزار شود تا زمینه دسترسی آسان‌تر افراد دارای معلولیت، جانبازان و سایر گروه‌های نیازمند فراهم شود.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه مناسب‌سازی استان در سال جاری افزود: با توجه به شرایط خاص سال گذشته، امکان برگزاری جلسه پایانی وجود نداشت و با فراهم شدن شرایط، این نشست با حضور اعضای کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: در راستای اجرای برنامه‌های مناسب‌سازی، جلسات شهرستانی و کمیته تخصصی نیز به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و پیشنهادهای مطرح‌شده پس از بررسی برای اجرا و پیگیری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رسولی با تأکید بر حضور فرمانداران و شهرداران در جلسات شهرستانی مناسب‌سازی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی باید مسائل مرتبط با مناسب‌سازی را در برنامه‌های خود قرار دهند.

وی همچنین به موضوع بازسازی ساختمان‌ها و اماکن آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: در ساختمان‌هایی که نیازمند تعمیر، بازسازی یا ساخت مجدد هستند، موضوع دسترس‌پذیری و رعایت اصول مناسب‌سازی باید از ابتدا در طراحی و اجرا مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی کردستان خاطرنشان کرد: نناسب‌سازی یک مطالبه عمومی است و همه دستگاه‌ها باید برای ایجاد محیطی بدون مانع و قابل استفاده برای همه شهروندان همکاری کنند.