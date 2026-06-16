تشریح ضوابط شرعی استفاده از الکل در محصولات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین رستگار گفت: استفاده از الکل به عنوان ماده اولیه یا افزودنی در داروها به دلیل خاصیت مست‌کنندگی آن به‌طور کلی مجاز نیست اما در مواردی که تولید داروی بدون الکل امکان‌پذیر نباشد یا مقادیر بسیار اندکی از الکل به عنوان حلال یا نگهدارنده در فرمولاسیون دارو به کار رفته باشد و جایگزین مناسبی برای آن وجود نداشته باشد، امکان بررسی و استفاده از آن در چارچوب ضوابط مربوط به ضرورت وجود دارد.

وی تأکید کرد: تمامی مواد مخدر و داروهای دارای کاربرد سوءمصرف ممنوع هستند و استفاده از آنها تنها در شرایط درمانی و با تجویز پزشکان ذی‌صلاح امکان‌پذیر است. برخی داروها و دهان‌شویه‌ها ممکن است حاوی الکل باشند و در چنین مواردی استفاده از جایگزین‌های غیرالکلی در اولویت قرار دارد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو تصریح کرد: تنها الکل اتیلیک یا اتانول که در نوشیدنی‌های الکلی وجود دارد دارای خاصیت مست‌کنندگی است و از این رو حرام محسوب می‌شود. در مقابل استفاده از عطرها، ادکلن‌ها و لوسیون‌های بدن که در فرآیند تولید آنها از الکل به عنوان حلال استفاده شده است، از نظر شرعی اشکالی ندارد.

رستگار همچنین به وجود مقادیر بسیار اندک الکل در برخی محصولات غذایی اشاره کرد و گفت: در برخی فرآورده‌های حلال مانند نان و سس سویا، ممکن است در اثر فرآیندهای طبیعی تولید و واکنش‌های شیمیایی، مقادیر ناچیزی الکل ایجاد شود. این نوع الکل با الکل افزوده‌شده به مواد غذایی یا نوشیدنی‌ها تفاوت دارد و از منظر ضوابط حلال، در زمره مواد حرام قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در تمامی مراحل تولید خاطرنشان کرد: توجه به نکات مطرح شده بویژه در خصوص محصولات وارداتی و فراورده‌هایی که از بازارهای غیررسمی تهیه و مصرف می‌شوند، قابل توجه است. آگاهی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ضوابط حلال نقش مهمی در حفظ سلامت، اعتماد عمومی و توسعه بازار محصولات حلال دارد.