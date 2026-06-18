محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با اشاره به رویکرد حوزه هنری در دوران جنگ اظهار کرد: ما جنگ را به عنوان یک مسئله و اولویت اصلی در دستور کار قرار دادیم و کل فعالیت‌های حوزه را به مسائل مرتبط با این دوره پیوند زدیم. راهکار ما بهره‌گیری از هنرمندان و موجودیت‌های هنری فعال بود.

وی با بیان اینکه حوزه هنری البرز در این دوره با طراحان گرافیک قراردادهای متعدد منعقد کرد، افزود: در ایام جنگ حداقل پنج تا شش بار کل بیلبوردهای شهری توسط هنرمندانی که با حوزه قرارداد داشتند طراحی مجدد و تعویض شد و این آثار در سطح کشور نیز منتشر گردید.

تشکیل قرارگاه رسانه تولید شبانه‌روزی محتوا

مهرابی از فعالیت قرارگاه رسانه‌ای خبر داد که در آن گروه‌های مختلف از حوزه‌های گوناگون مشغول به کار بودند و گفت: دغدغه اصلی این بچه‌ها تولید محتوا بود؛ از پوشش تصویری و تولید کلیپ و تیزر برای فضای مجازی گرفته تا برنامه‌سازی تلویزیونی، همه به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد.

قرارگاه روایت همکاری میدانی با ارشاد

رئیس حوزه هنری البرز همچنین از فعالیت قرارگاه روایت در همکاری با اداره کل ارشاد استان سخن گفت: قرارگاه روایت در تولیدات تصویری میدانی حضور داشت. بخشی از عوامل در صحنه فیلمبرداری و بخش‌های دیگر در تولیدات متنوع فعال بودند و با فضای مشترکی که با ارشاد شکل گرفت، همکاری میدانی خوبی صورت گرفت.

وی به اجراهای خیابانی در نقاط مختلف شهر از جمله پارک ششم گوهردشت اشاره کرد و افزود: حدود صد اجرا در بخش‌های مختلف با کمک گروه‌های نمایش خیابانی و با حمایت حوزه هنری برگزار شد.

مهرابی با اشاره به تولید فیلم سینمایی و مستند در این دوره گفت: فیلم مستند به دلیل زمان‌بر بودن خروجی آنی ندارد، اما سفارش‌هایی که در ایام جنگ دادیم در آینده به نتیجه خواهد رسید. دغدغه ما این بود که هر کمکی از دستمان برمی‌آمد برای حمایت از هنرمندان انجام دهیم.

هفته هنر رویکرد میدانی امسال

رئیس حوزه هنری البرز درباره برنامه هفته هنر انقلاب نیز گفت: امسال برنامه‌های هفته هنر کاملاً به شکل میدانی و در قالب تجمعات برگزار شد. ده تا پانزده شب برنامه‌های هنری و فرهنگی متنوع اجرا شد و جلسه اختتامیه نیز با معرفی هنرمند برتر هنر انقلاب به پایان رسید. امسال آقای شهبازی براتی به عنوان هنرمند برتر سال قبل معرفی شدند.

کمپین «زیر علم سرخ» آماده رونمایی

مهرابی در پایان از کمپین جدیدی که در دست اجراست خبر داد و اظهار کرد: کمپینی با عنوان "زیر علم سرخ، تو بی‌شک وطن مایی" در حال آماده‌سازی است که کار روی آن ادامه دارد و به زودی در سطح شهر اجرا خواهد شد.