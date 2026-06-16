رضا کاظمی به مناسبت هفته ملی سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کیفیت اسپرم به شدت تحت تأثیر سبک زندگی قرار دارد و عواملی همچون اضافهوزن، استرس مزمن، مصرف دخانیات، کمبود برخی ریزمغذیها و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی میتوانند خطر ناباروری را در آنها افزایش دهند.
وی با هشدار نسبت به نقش تعیینکننده سبک زندگی در سلامت مردان، اعلام کرد: چاقی، مصرف دخانیات و کمتحرکی از مهمترین عوامل خطر بروز بیماریهای قلبیعروقی، سرطانها، اختلالات باروری و مشکلات سلامت روان در مردان محسوب میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بسیاری از مردان مشکلات روانی خود را به شکل خشم، تحریکپذیری، افت عملکرد، اختلال خواب یا انزوای اجتماعی بروز میدهند.
وی مراجعه به متخصصان سلامت روان نشانه مسئولیتپذیری و توجه به سلامت فرد و خانواده است و نه یک نقطه ضعف، خاطرنشان کرد: توجه به علائم هشداردهنده، انجام معاینات دورهای و اصلاح عادات روزمره، سادهترین و مؤثرترین راههای حفظ سلامت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: فعالیت در محیطهای گرم و نشستن های طولانیمدت از عوامل کاهش کیفیت اسپرم میتوان نام برد.
کاظمی با تأکید بر اینکه بسیاری از تهدیدهای جدی سلامت مردان قابل پیشگیری هستند، خاطرنشان کرد: مردان معمولاً کمتر از زنان به پزشک مراجعه میکنند و این غفلت میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
وی نسبت به آمار رو به رشد بیماریهای مردان، هشدار داد که بخش قابلتوجهی از این مشکلات با اصلاح سبک زندگی قابل پیشگیری است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خطرات جدی مصرف سیگار و قلیان، این مواد را از مهمترین عوامل قابلپیشگیری بیماری و مرگومیر دانست و گفت: دخانیات خطر ابتلا به سرطانهای ریه، مثانه، کلیه، مری، معده، پانکراس و روده بزرگ را افزایش میدهد و با آسیب به عروق، زمینهساز سکتههای قلبی و مغزی، اختلال نعوظ و ناباروری میشود
کاظمی با اشاره به نقش سبک زندگی در بروز این بیماریها گفت: مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب و کمتحرکی از مهمترین عوامل خطر ابتلا به سرطانها هستند. رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از سرطانها و بسیاری از بیماریهای مزمن داشته باشد.
وی با بیان اینکه سرطان پروستات دومین سرطان شایع مردان است، بر لزوم غربالگری زودهنگام تأکید کرد و افزود: این بیماری در مراحل اولیه معمولاً بدون علامت است، از این رو انجام غربالگری با آزمایش PSA و معاینه بالینی از ۵۰ سالگی و در افراد دارای سابقه خانوادگی از ۴۰ سالگی به شدت توصیه میشود. تشخیص زودهنگام میتواند نجاتبخش زندگی باشد.
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