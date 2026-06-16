  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

انفجار گاز شهری در بروجرد؛ ۵ مصدوم و آسیب به ۳ ساختمان

انفجار گاز شهری در بروجرد؛ ۵ مصدوم و آسیب به ۳ ساختمان

بروجرد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بروجرد از وقوع انفجار ناشی از تجمع گاز شهری در یکی از ساختمان‌های خیابان شهید رضایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر موسیوند، روز سه شنبه از وقوع انفجار ناشی از تجمع گاز شهری در یکی از ساختمان‌های واقع در خیابان شهید رضایی بروجرد خبر داد و گفت: این حادثه موجب مصدومیت پنج نفر و خسارت و آسیب به سه ساختمان شد.

حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و انجام عملیات ایمن‌سازی

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و عملیات ایمن‌سازی را انجام دادند.

انتقال مصدومان به بیمارستان چمران بروجرد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بروجرد ادامه داد: نیروهای امدادی مصدومان این حادثه را به بیمارستان چمران بروجرد منتقل کردند و هم‌اکنون محل حادثه ایمن‌سازی شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری

موسیوند با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری گفت: شهروندان باید به سلامت لوله‌کشی و اتصالات گاز در منازل و واحدهای تجاری توجه ویژه داشته باشند و در صورت استشمام بوی گاز، بلافاصله شیر اصلی گاز را قطع کرده و از روشن کردن هرگونه وسیله برقی یا ایجاد جرقه خودداری کنند.

سرویس دوره‌ای وسایل گازسوز؛ راهکاری برای پیشگیری از حوادث

وی توصیه کرد: سرویس دوره‌ای وسایل گازسوز و استفاده از تجهیزات استاندارد می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.

هشدار به شهروندان برای بازدید دوره‌ای از تأسیسات گاز

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بروجرد در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان باید به طور منظم از سلامت شیلنگ‌ها، اتصالات و وسایل گازسوز خود اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده هرگونه نشتی، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

کد مطلب 6862055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها