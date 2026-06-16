انفجار گاز شهری در بروجرد؛ ۵ مصدوم و آسیب به ۳ ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر موسیوند، روز سه شنبه از وقوع انفجار ناشی از تجمع گاز شهری در یکی از ساختمانهای واقع در خیابان شهید رضایی بروجرد خبر داد و گفت: این حادثه موجب مصدومیت پنج نفر و خسارت و آسیب به سه ساختمان شد.
حضور سریع نیروهای آتشنشانی و انجام عملیات ایمنسازی
وی افزود: نیروهای آتشنشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و عملیات ایمنسازی را انجام دادند.
انتقال مصدومان به بیمارستان چمران بروجرد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بروجرد ادامه داد: نیروهای امدادی مصدومان این حادثه را به بیمارستان چمران بروجرد منتقل کردند و هماکنون محل حادثه ایمنسازی شده و مشکل خاصی وجود ندارد.
تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری
موسیوند با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری گفت: شهروندان باید به سلامت لولهکشی و اتصالات گاز در منازل و واحدهای تجاری توجه ویژه داشته باشند و در صورت استشمام بوی گاز، بلافاصله شیر اصلی گاز را قطع کرده و از روشن کردن هرگونه وسیله برقی یا ایجاد جرقه خودداری کنند.
سرویس دورهای وسایل گازسوز؛ راهکاری برای پیشگیری از حوادث
وی توصیه کرد: سرویس دورهای وسایل گازسوز و استفاده از تجهیزات استاندارد میتواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.
هشدار به شهروندان برای بازدید دورهای از تأسیسات گاز
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بروجرد در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان باید به طور منظم از سلامت شیلنگها، اتصالات و وسایل گازسوز خود اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده هرگونه نشتی، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
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