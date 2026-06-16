به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور و به درخواست دانشگاههای علوم پزشکی، مهلت دفاع از پایاننامه دستیاران تخصصی پزشکی شرکتکننده در آزمون گواهینامه تخصصی را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
بر اساس این ابلاغ که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خطاب به معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دارای دستیار صادر شده است، تمامی دستیاران مشمول میتوانند از فرصت تمدیدشده برای دفاع از پایاننامه خود استفاده کنند و دانشگاهها موظفاند هماهنگیها و اقدامات لازم را در این زمینه در اسرع وقت انجام دهند.
طبق تبصره ماده ۱۰ مصوبات چهل و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تمامی دستیاران شرکتکننده در آزمون گواهینامه تخصصی پیش از حضور در آزمون، ملزم به دفاع از پایاننامه خود هستند.
نظر شما