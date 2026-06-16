علیرضا رضائی برون در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرایی شدن فاز جدید نوسازی خطوط ریلی در بلاک «شیرین چشمه-بسطام» خبر داد و گفت: در ادامه عملیات بهسازی شبکه ریلی، فرآیند تعویض ریل‌های فرسوده با ریل‌های طویل یکپارچه ۱۰۰ متری در این مسیر آغاز شده است.

وی با اشاره به منحصربه‌فرد بودن این عملیات اظهار کرد: ریل‌های یکپارچه ۱۰۰ متری که پیشتر در کارگاه موقت مونتاژ شده بودند، توسط واگن‌های مخصوص (استراکچر) به محل عملیات منتقل شده و از سوزن خروجی ایستگاه شیرین‌چشمه به سمت ایستگاه بسطام، جایگزین ریل‌های فرسوده می‌شوند.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق (۱) با تأکید بر دستاوردهای این پروژه تصریح کرد: ارتقای ایمنی و افزایش سرعت مجاز قطارها، مهمترین دستاورد نوسازی شبکه ریلی است که گامی مؤثر در مسیر پایداری شبکه ریلی کشور محسوب میشود.

وی همچنین تصریح کرد: عملیات تعویض ریل‌های فرسوده از فروردین ماه سال جاری با تخلیه ریل‌های طویل آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این پروژه محدوده ایستگاه‌های «بکران» تا «شاهرود» را تحت پوشش قرار خواهد داد و تا تکمیل نهایی در موعد مقرر ادامه می‌یابد.