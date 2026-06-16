فرماندار دشتستان:۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه صنایع دستی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر سه شنبه با همراهی معاونین، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، بخشدار و امام جمعه بخش آبپخش در حاشیه برگزاری رویداد فرهنگی حصیر بافی و نمایشگاه صنایع‌ دستی در روستای چهاربرج بخش آبپخش اظهار کرد: شهر آبپخش و روستاهای پیرامون آن شاخص شهرستان دشتستان در حوزه صنایع‌دستی به ویژه هنر حصیربافی به شمار می‌روند و بانوان این منطقه میراث‌دار هنر و مهارتی هستند که از نسل‌های گذشته و از مادران خود آموخته‌اند.

دشتی ادامه داد: بانوان هنرمند این روستا نقش بسیار مهمی در حفظ و تداوم این هنر سنتی دارند و فعالیت آنان علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی منطقه، به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی نیز کمک کرده است. بدون تردید حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها منجر شود.

فرماندار دشتستان با اشاره به سیاست‌های دولت وفاق ملی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم توجه به توسعه گردشگری، حمایت از صنایع‌دستی و همچنین تقویت نقش بانوان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است، بر همین اساس تلاش می‌شود بسترهای لازم برای توسعه این فعالیت‌ها در شهرستان فراهم شود.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از فعالان این حوزه یاد آور شد: در سال ۱۴۰۴و در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و گردشگری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در دشتستان پرداخت شده که از این میزان ۸ میلیارد تومان در بخش آبخش و در راستای توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی و مرتبط با حصیربافی بوده که تلاش می‌کنیم در سال جاری نیز این میزان حمایت افزایش یابد تا زمینه توسعه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان صنایع دستی فراهم شود.