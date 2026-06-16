https://mehrnews.com/x3cmdt ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6862570 استانها کردستان استانها کردستان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ اجتماع حماسی مردم دیار گروس در دومین شب ماه محرم بیجار- مردم دیار گروس در دومین شب ماه محرم گرد هم آمدند و فریاد لبیک یا حسین را در اجتماعات خود سر دادند. دریافت 17 MB کد مطلب 6862570 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه بیجار: جهاد موجب عزت، اقتدار و انسجام جامعه میشود شور حسینی مردم انقلابی نکا تجمع شبانه سنندجیها و عزاداری ایام محرم در میدان آزادی برچسبها امام حسین(ع) بیجار ماه محرم و صفر
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