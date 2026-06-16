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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

اجتماع حماسی مردم دیار گروس در دومین شب ماه محرم

اجتماع حماسی مردم دیار گروس در دومین شب ماه محرم

بیجار- مردم دیار گروس در دومین شب ماه محرم گرد هم آمدند و فریاد لبیک یا حسین را در اجتماعات خود سر دادند.

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کد مطلب 6862570

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