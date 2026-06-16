به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردمی دیار گروس در میدان فاضل بیجار اظهار کرد: جهاد از مفاهیم مقدس اسلام است و کامل‌ترین مصداق آن را می‌توان در قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه جهاد به معنای تلاش دشمن‌ستیزانه است، افزود: کسی که دارای تفکر و منطق جهادی باشد، موانع و مشکلات را به خوبی درک کرده و برای رفع آنها تلاش می‌کند.

امام جمعه بیجار با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند متعال مسلمانان را به جهاد با کفار فرمان داده و این نشان می‌دهد جهاد یک تکلیف همیشگی است و هرگز تعطیل‌بردار نیست.

حجت‌الاسلام خورشیدی جهاد را سپر و زره مستحکم الهی دانست و بیان کرد: جهاد علاوه بر نقش دفاعی، موجب حفظ عزت، اقتدار و انسجام جامعه اسلامی می‌شود و حضور مردم در صحنه نیز جلوه‌ای از همین روحیه جهادی است.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) درباره آثار ترک جهاد، تصریح کرد: نخستین پیامد ترک جهاد، ذلت و خواری است و ملتی که روحیه مقاومت نداشته باشد، در برابر دشمنان خوار خواهد شد.

امام جمعه بیجار ادامه داد: گرفتار شدن به انواع مشکلات و بلاها، چشیدن طعم حقارت، از دست دادن بصیرت و بینش، محروم شدن از حقوق الهی و فاصله گرفتن از انصاف از دیگر پیامدهای ترک جهاد است.

وی حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه بصیرت آنان دانست و افزود: مردم ایران اسلامی در میدان‌های مختلف با روحیه جهادی و مقاومت، عزت و اقتدار کشور را حفظ کرده‌اند.

حجت‌الاسلام خورشیدی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و فرهنگ جهاد و مقاومت توانسته است در برابر دشمنان ایستادگی کرده و عزت اسلامی را حفظ کند.