  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

امام جمعه بیجار: جهاد موجب عزت، اقتدار و انسجام جامعه می‌شود

امام جمعه بیجار: جهاد موجب عزت، اقتدار و انسجام جامعه می‌شود

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: جهاد علاوه بر نقش دفاعی، موجب حفظ عزت، اقتدار و انسجام جامعه اسلامی می‌شود و حضور مردم در صحنه نیز جلوه‌ای از همین روحیه جهادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردمی دیار گروس در میدان فاضل بیجار اظهار کرد: جهاد از مفاهیم مقدس اسلام است و کامل‌ترین مصداق آن را می‌توان در قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه جهاد به معنای تلاش دشمن‌ستیزانه است، افزود: کسی که دارای تفکر و منطق جهادی باشد، موانع و مشکلات را به خوبی درک کرده و برای رفع آنها تلاش می‌کند.

امام جمعه بیجار با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند متعال مسلمانان را به جهاد با کفار فرمان داده و این نشان می‌دهد جهاد یک تکلیف همیشگی است و هرگز تعطیل‌بردار نیست.

حجت‌الاسلام خورشیدی جهاد را سپر و زره مستحکم الهی دانست و بیان کرد: جهاد علاوه بر نقش دفاعی، موجب حفظ عزت، اقتدار و انسجام جامعه اسلامی می‌شود و حضور مردم در صحنه نیز جلوه‌ای از همین روحیه جهادی است.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) درباره آثار ترک جهاد، تصریح کرد: نخستین پیامد ترک جهاد، ذلت و خواری است و ملتی که روحیه مقاومت نداشته باشد، در برابر دشمنان خوار خواهد شد.

امام جمعه بیجار ادامه داد: گرفتار شدن به انواع مشکلات و بلاها، چشیدن طعم حقارت، از دست دادن بصیرت و بینش، محروم شدن از حقوق الهی و فاصله گرفتن از انصاف از دیگر پیامدهای ترک جهاد است.

وی حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه بصیرت آنان دانست و افزود: مردم ایران اسلامی در میدان‌های مختلف با روحیه جهادی و مقاومت، عزت و اقتدار کشور را حفظ کرده‌اند.

حجت‌الاسلام خورشیدی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و فرهنگ جهاد و مقاومت توانسته است در برابر دشمنان ایستادگی کرده و عزت اسلامی را حفظ کند.

کد مطلب 6862566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها