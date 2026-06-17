  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

پست برق ۱۳۲ کیلوواتی شهر مهران افتتاح شد

پست برق ۱۳۲ کیلوواتی شهر مهران افتتاح شد

ایلام - با حضور قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و استاندار ایلام، پست برق ۱۳۲ کیلوواتی شهر مهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و استاندار ایلام، پست برق ۱۳۲ کیلوواتی شهر مهران افتتاح شد.

حجم فیزیکی این پروژه ۳۵ کیلومتر مدار است و برای آن ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

تامین برق ضلع شمالی شهر مهران و تامین برق پایدار پایانه شهید سلیمانی مرز مهران از اهداف اجرای این پروژه است.

بازدید از پایانه شهید سلیمانی مرز مهران، بازدید از میادین نفتی آذر مهران، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی دول‌منیری، بازدید از شرکت سیمان دهلران، بازدید از شرکت پتروپالایش دهلران و حضور در نشست خبری از دیگر برنامه‌های روز نخست سفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استان ایلام است.

کد مطلب 6862859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها