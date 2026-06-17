به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و استاندار ایلام، پست برق ۱۳۲ کیلوواتی شهر مهران افتتاح شد.

حجم فیزیکی این پروژه ۳۵ کیلومتر مدار است و برای آن ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

تامین برق ضلع شمالی شهر مهران و تامین برق پایدار پایانه شهید سلیمانی مرز مهران از اهداف اجرای این پروژه است.

بازدید از پایانه شهید سلیمانی مرز مهران، بازدید از میادین نفتی آذر مهران، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی دول‌منیری، بازدید از شرکت سیمان دهلران، بازدید از شرکت پتروپالایش دهلران و حضور در نشست خبری از دیگر برنامه‌های روز نخست سفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استان ایلام است.