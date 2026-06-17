هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران یزد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی، با اشاره به اعلام هشدار سطح نارنجی شماره ۲۸ از سوی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به وقوع پدیده وزش باد شدید و گرد و خاک در سطح استان هشدار داد.

وی با اعلام اینکه این وضعیت جوی از روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در پی این پیش‌بینی، به کلیه اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان دستور آماده‌باش کامل داده شده است تا اقدامات پیشگیرانه لازم جهت مقابله با حوادث احتمالی اتخاذ گردد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به مخاطرات احتمالی این وضعیت جوی، افزود: احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها وجود دارد. همچنین وزش باد شدید می‌تواند منجر به شکستن شاخه‌های درختان فرسوده، کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری شود. وی بر ضرورت توجه ویژه به حفظ محصولات کشاورزی نیز تأکید کرد.

بالاکتفی ضمن تأکید بر اطلاع‌رسانی مستمر از طریق رسانه‌های محلی، از عموم مردم استان خواست تا با رعایت توصیه‌های ایمنی از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند. بر همین اساس، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر کوهنوردی و طبیعت‌گردی، و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی ضروری است.

وی در پایان تصریح کرد: شهروندان در زمان وقوع گرد و غبار، از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه برای گروه‌های حساس از ماسک استفاده کنند. همچنین توصیه می‌شود خودروهای خود را در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال پارک نکنند و همکاری لازم را با نیروهای امدادی، خدمات‌رسان و انتظامی داشته باشند.