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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

کهورک برای سومین روز پیاپی گرم‌ترین نقطه ایران شد

کهورک برای سومین روز پیاپی گرم‌ترین نقطه ایران شد

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: عصر روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، برای سومین روز متوالی عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: عصر روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، برای سومین روز متوالی عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس از کهورک، ایستگاه‌های هواشناسی زابل، هیرمند، زهک، هامون و جالق با ثبت دمای ۴۷ درجه سلسیوس در زمره گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

وی افزود: امروز ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان دمای ۴۰ درجه سلسیوس و بیش از آن را تجربه کردند که نشان‌دهنده حاکمیت گسترده موج گرما در بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دمای هوا در شهر زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۰ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش داشته است.

حیدری ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب شرق استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی فراهم است.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، وزش باد شدید در شمال استان شدت خواهد گرفت و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. همچنین از امشب روند کاهش نسبی دما در نواحی مرکزی و شمالی استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در پایان توصیه کرد: شهروندان در زمان وقوع رگبارهای موقتی و بارش‌ها از توقف و اتراق در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در مسیر روان‌آب‌ها بپرهیزند. همچنین در زمان غبارآلود شدن هوا، به‌ویژه گروه‌های حساس، نکات بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک مناسب استفاده کنند. رانندگان نیز با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید افقی، در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6862535

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