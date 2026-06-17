به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) بارش‌های مؤثر و قابل توجه عمدتاً در شمال شرق کشور و مناطق مرتبط با البرز مرکزی متمرکز خواهد بود.

وی افزود: در استان خراسان رضوی، به‌ویژه در شهرهایی مانند کدکن، نیشابور و چناران، وقوع رگبارهای شدید و سیل‌آسا به‌خصوص در ساعات بعدازظهر کاملاً محتمل است و شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه ویژه داشته باشند.

اصغری بیان کرد: در مشهد مقدس نیز گاهی افزایش ابر و بارش باران پیش‌بینی می‌شود. همچنین شدت رگبارها در ارتفاعات مازندران از جمله مناطق پل سفید، فیلبند، آلاشت، زیرآب، رودبارک و کندوان نگران‌کننده خواهد بود، مسافران و گردشگران از برپا کردن چادرهای مسافرتی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند، زیرا خطر وقوع سیلاب‌های ناگهانی در این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی، در تمامی مسیرهای منتهی به استان‌های شمالی کشور، بارندگی در نقاط کوهستانی پیش‌بینی می‌شود و حداقل پیامد آن لغزندگی جاده‌ها خواهد بود؛ بنابراین رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم بادهای معروف ۱۲۰ روزه در شرق کشور گفت: در نوار شرقی خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی و شمال استان سیستان و بلوچستان، طوفان گردوخاک پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: این شرایط همراه با شدت و ضعف تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و ساکنان این مناطق باید نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.

اصغری اظهار کرد: در جنوب استان تهران، جنوب استان البرز و شمال استان مرکزی نیز احتمال وقوع گردوغبار وجود دارد و کاهش دید افقی در برخی ساعات دور از انتظار نیست، رانندگانی که در این مناطق تردد می‌کنند، حتماً فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطقی مانند اسفندک، سیرکان، کوهک و هیدوچ با افزایش ابر و سپس وقوع رگبار باران در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۱۸ مواجه خواهند شد و لازم است شهروندان در این ساعات احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: غیرمعمول‌ترین گرمای امروز در جنوب شرق کشور و در مرز بین استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد، همچنین احتمال گرمازدگی در این مناطق بالا است و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از عوارض ناشی از افزایش دما در نظر بگیرند.