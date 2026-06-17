به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین گزارش ایستگاههای هواشناسی گلستان نشان میدهد که صبح چهارشنبه ۲۷ خردادماه، دمای هوا در اغلب مناطق استان در محدوده ۱۹ تا ۲۱ درجه سانتیگراد قرار داشته است.
بر این اساس، علیآبادکتول و کردکوی با حداقل دمای ۱۹ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستانهای استان در ساعات ابتدایی امروز بودند. همچنین کمینه دمای ثبتشده در پارک ملی گلستان ۱۷ درجه سانتیگراد گزارش شد.
در مقابل، آققلا با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهرستان گلستان بود.
بر پایه این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز ۲۲ درجه سانتیگراد ثبت شد و پیشبینی میشود دمای این شهر در گرمترین ساعات روز به ۳۳ درجه سانتیگراد برسد.
دادههای هواشناسی همچنین نشان میدهد حداقل دمای ثبتشده در شهرستانهای آققلا، اینچهبرون، بندرگز، بندرترکمن، گنبدکاووس، مینودشت، هاشمآباد و انبارالوم ۲۱ درجه سانتیگراد بوده است. دمای کلاله، مراوهتپه و کارکنده نیز ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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