۲ صیاد گرفتار در ساحل روستای «عرش» شهرستان گناوه نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر،سیفالله غلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان بوشهر مبنی بر گرفتار شدن ۲ صیاد در ساحل روستای عرش از توابع بخش بندرریگ شهرستان گناوه بر اثر مد دریا و گرفتار شدن در منطقه باتلاقی دریافت شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان گناوه افزود: بلافاصله تیمهای تخصصی امداد و نجات در محیطهای آبی هلالاحمر شهرستان گناوه فراخوان شدند و یک تیم عملیاتی از هلالاحمر گناوه به همراه یک تیم از خانه هلال بندرریگ به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: این حادثه که به دلیل عدم آشنایی با جغرافیای منطقه، باتلاقی بودن زمین و مد دریا رخ داد، موجب شد هر دو صیاد پس از خستگی مفرط و تاریکی هوا مسیر بازگشت را گم کنند و طی تماس با شماره ۱۱۲ درخواست کمک کنند.
غلامی افزود: تیمهای تخصصی پس از ارزیابی صحنه و هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط و با همکاری قایقهای صیادی بندرریگ، امنترین و کوتاهترین مسیر دسترسی به حادثهدیدگان را شناسایی کردند و افراد نجاتیافته پس از ارزیابی اولیه و دریافت درمان سرپایی، به خانوادههایشان تحویل داده شدند.
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