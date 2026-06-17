پاسخ هواداران به حواشی در سکوها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند بامداد سه‌شنبه در ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس برگزار شد و رامین رضاییان و محمد محبی برای ایران گلزنی کردند و الیجا جاست هر دو گل نیوزیلند را به ثمر رساند. اما این مسابقه تنها یک رقابت فوتبالی نبود؛ دیداری بود که هم در زمین مسابقه و هم در سکوهای ورزشگاه پیام‌های مهمی برای فوتبال ایران داشت.

چون تیم ملی ایران بازی را با رویکردی تهاجمی آغاز کرد اما در دقیقه هفتم روی یک ضدحمله سریع غافلگیر شد. همچنین همکاری کریس وود و الیجا جاست باعث شد نیوزیلند خیلی زود به گل نخست برسد. در ادامه مسابقه، ایران تیم برتر میدان بود. چند موقعیت مناسب گلزنی ایجاد شد، یک توپ به تیرک دروازه برخورد کرد و حملات متعددی روی دروازه نیوزیلند شکل گرفت، اما در نهایت بازی با نتیجه ۲- ۲ خاتمه یافت.

نتیجه‌ای که رضایت کامل به همراه نداشت

اگرچه کسب امتیاز در نخستین مسابقه جام جهانی اهمیت زیادی دارد، اما کیفیت بازی ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان معتقد باشند تیم ملی شایسته پیروزی بود. امیر قلعه‌نویی نیز پس از پایان مسابقه ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، تاکید کرد که از نتیجه به دست آمده رضایت ندارد. سرمربی تیم ملی این دیدار را یکی از بهترین مسابقات دور نخست جام جهانی توصیف کرد و گفت که تیمش در فاز تهاجمی عملکرد بسیار خوبی داشته اما روی دو موقعیت حریف دو گل دریافت کرده است. آمار و روند مسابقه نیز این موضوع را تایید می‌کند. ایران بخش عمده مالکیت توپ و جریان بازی را در اختیار داشت، فرصت‌های بیشتری خلق کرد و در نیم ساعت پایانی مسابقه کاملا بر بازی مسلط بود، اما ضعف در برخی لحظات دفاعی و استفاده نکردن از موقعیت‌های گلزنی، مانع کسب سه امتیاز شد.

مشکلاتی که پیش از شروع جام جهانی آغاز شد

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های قلعه‌نویی پس از مسابقه، مشکلات اجرایی و برنامه‌ریزی بود که به گفته، او تیم ملی با آن روبه‌رو بوده است. سرمربی ایران اعلام کرد که تیم ملی فرصت کافی برای حضور زودهنگام در محل مسابقات و انجام فرآیند سازگاری با شرایط محیطی را در اختیار نداشته است. او همچنین به محدودیت‌های ایجادشده در برنامه سفر و ریکاوری تیم اشاره کرد و گفت: بازیکنان حتی پس از پایان مسابقه نیز مجبور به ترک فوری محل برگزاری بازی بودند. قلعه‌نویی تاکید کرد: این شرایط روی آمادگی جسمانی بازیکنان تاثیر گذاشته و حتی چند بازیکن به دلیل گرفتگی عضلات مجبور به ترک زمین شده‌اند. با وجود این مسائل، تیم ملی توانست نمایشی ارائه کند که حتی تحسین ناظران بین‌المللی را نیز به همراه داشت.

تمجید رئیس فیفا از تیم ملی ایران

پس از پایان مسابقه، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال با حضور در رختکن تیم ملی ایران از عملکرد ملی‌پوشان تمجید کرد. او خطاب به بازیکنان ایران گفت که شایسته پیروزی در این مسابقه بوده‌اند و با کمی خوش‌شانسی می‌توانستند سه امتیاز کامل را کسب کنند. اینفانتینو همچنین از روحیه جنگندگی تیم ملی و حمایت گسترده هواداران ایرانی حاضر در ورزشگاه تقدیر کرد و تاکید داشت: تیم ایران پیام مهمی از همبستگی و اتحاد را به جهان فوتبال منتقل کرده است.

واکنش AFC: ایران بدشانس بود

کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در گزارش خود از این مسابقه، روی بدشانسی ایران تاکید کرد. در گزارش AFC آمده است که ایران دو بار از حریف عقب افتاد اما هر دو بار به بازی بازگشت و در دقایق پایانی حتی فرصت‌های مناسبی برای کسب پیروزی در اختیار داشت. این گزارش همچنین به تیرک دروازه شوت مهدی طارمی، گل مردود علی نعمتی و فرصت‌های از دست رفته ایران اشاره کرده و عملکرد هجومی تیم ملی را مورد توجه قرار داده است.

سکوها روایت دیگری ساختند

در کنار مسائل فنی، یکی از مهم‌ترین اتفاقات این مسابقه در سکوهای ورزشگاه رخ داد. پیش از مسابقه برخی جریان‌ها تلاش داشتند با ایجاد حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی، فضای ورزشگاه را تحت تاثیر قرار دهند و تمرکز را از فوتبال دور کنند. تجربه برخی مسابقات گذشته نیز نشان داده بود که چنین تلاش‌هایی می‌تواند به ایجاد تنش در ورزشگاه‌ها منجر شود. اما آنچه در ورزشگاه سوفی رخ داد، روایت متفاوتی بود.

هزاران ایرانی با دیدگاه‌ها، سلیقه‌ها و باورهای گوناگون در ورزشگاه حاضر شدند اما در طول مسابقه حمایت از تیم ملی به نقطه مشترک آنها تبدیل شد. فضای ورزشگاه در بیشتر دقایق مسابقه تحت تاثیر تشویق‌های هواداران ایرانی قرار داشت و صدای حمایت از تیم ملی بارها در ورزشگاه طنین‌انداز شد. امیر قلعه‌نویی نیز در نشست خبری پس از بازی، این موضوع را مهم‌ترین دستاورد مسابقه دانست.

او تاکید کرد: ایرانیان حاضر در ورزشگاه با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، یکصدا تیم ملی کشورشان را تشویق کردند و این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایران باشد. در شرایطی که برخی انتظار داشتند حاشیه‌ها بر متن مسابقه غلبه کند، آنچه در نهایت دیده شد حمایت گسترده از تیم ملی و تمرکز بر فوتبال بود. موضوعی که حتی از سوی مسئولان فیفا نیز مورد توجه قرار گرفت.

امیدواری برای ادامه مسیر

هرچند ایران در نخستین مسابقه خود به پیروزی نرسید، اما نمایش ارائه‌شده نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای ادامه رقابت‌ها داشت. قدرت هجومی تیم، توانایی بازگشت به بازی پس از عقب افتادن، عملکرد خوب بازیکنانی مانند رامین رضاییان، محمد محبی، سامان قدوس و مهدی طارمی و همچنین روحیه جنگندگی تیم، نکات مثبتی بود که می‌تواند در دیدارهای آینده به کمک ایران بیاید. البته ضعف‌های دفاعی نیز کاملا آشکار شد؛ ضعفی که خود کادر فنی نیز به آن اذعان دارد و احتمالا در روزهای آینده روی آن کار خواهد شد.

تیم ملی اکنون دو دیدار سرنوشت‌ساز دیگر در مرحله گروهی پیش رو دارد و برای صعود به مرحله بعدی نیازمند کسب نتایج مطلوب است. با این حال نخستین بازی ایران نشان داد که این تیم توان رقابت با هر حریفی را دارد. اگر نقاط ضعف دفاعی برطرف شود و فرصت‌های گلزنی با دقت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، شاگردان قلعه‌نویی همچنان می‌توانند یکی از مدعیان صعود از گروه خود باشند.

تساوی برابر نیوزیلند شاید سه امتیاز مورد انتظار را برای ایران به همراه نداشت، اما تصویری امیدوارکننده از تیم ملی ارائه کرد. تیمی که در زمین فوتبال جنگید، دو بار به بازی برگشت و در سکوها نیز حمایت کم‌سابقه ایرانیان را پشت سر خود دید؛تصویری که می‌تواند نقطه آغاز مسیر متفاوتی برای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.