احراز تخلفات مالی در مسکن مهر پردیس/۵هزار گزارش مردمی دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تحقیق و تفحص از شرکت عمران پردیس، نماینده هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این شرکت از کشف سوءجریان‌های مالی گسترده و دریافت بیش از پنج هزار شکایت و گزارش مردمی از متقاضیان مسکن مهر خبر داد و تأکید کرد: این پرونده صرفاً به گذشته محدود نیست، بلکه گره‌گشایی از مشکلات جاری مردم نیز در دستور کار قرار دارد.

ظفر پورابراهیم، که بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اعلام کرد: مأموریت این هیأت به دو بخش مجزا تقسیم شده است: نخست، بررسی تخلفات مالی، اداری و مدیریتی در گذشته این شرکت و دوم، تلاش برای رفع موانع باقی‌مانده و تحویل واحدهای تکمیل‌نشده به مردم

. او تصریح کرد: در روند تحقیقات تخصصی و جمع‌آوری اطلاعات از پیمانکاران، کارکنان و نهادهای ذیربط، شواهدی دال بر «سوءجریان‌های مالی و تخلفات» به دست آمده که در حال طبقه‌بندی نهایی برای ارائه به مجلس است.

پورابراهیم با اشاره به حجم بی‌سابقه مشارکت مردمی گفت: بیش از ۵۰۰۰ گزارش از سوی متقاضیان مسکن مهر به دست ما رسیده است. برخی از این گزارش‌ها به صورت دسته‌جمعی و با امضای ۵۰ نفر ثبت شده که عمدتاً بر نواقص فنی و عدم تحویل به‌موقع واحدها متمرکز است.

این حجم از شکایات، ابعاد بحران در این پروژه عظیم مسکونی را آشکارتر می‌کند.

نماینده هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت عمران پردیس تأکید کرد: هدف اصلی هیأت، تنها افشای تخلفات گذشته نیست، بلکه رفع مشکلات کنونی مردم و تکمیل واحدهای باقی‌مانده نیز یک «همّ و غم اساسی» است.

او همچنین از تلاش برای تمدید زمان تحقیق و تفحص به دلیل تعطیلی‌های پیش‌آمده در دو ماه اخیر و طی جنگ خبر داد و گفت: با موافقت هیئت رئیسه مجلس، این زمان به شش ماه اول اضافه خواهد شد و امکان تمدید آن برای شش ماه دوم نیز وجود دارد.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول، گزارش نهایی تخلفات در یک بازه یک‌ماهه توسط تیم کارشناسی جمع‌بندی و به هیأت تحقیق و تفحص مجلس تقدیم خواهد شد تا روند قضایی و قانونی آن آغاز شود.