محدوده‌ مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره مسیر برگزاری مراسم تشییع اظهار کرد: محورهای خیابان دماوند، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و در ادامه مسیر منتهی به بزرگراه لشکری از جمله گزینههای مورد بررسی برای برگزاری این مراسم هستند.
وی افزود: اینکه کدام مقطع و مسیر به صورت نهایی انتخاب شود، بستگی به ظرفیتی دارد که بتواند جمعیت پیشبینیشده را در خود جای دهد.
شهردار تهران با بیان اینکه خیابانها به تنهایی پاسخگوی چنین حجم گستردهای از جمعیت نیستند، گفت: تلاش ما این است که علاوه بر محور اصلی، از ظرفیت خیابانهای فرعی و معابر پیرامونی نیز استفاده شود تا امکان حضور و تردد مناسب جمعیت فراهم باشد.
زاکانی تأکید کرد: تمامی تصمیمات نهایی با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی، مدیریت جمعیت و تأمین شرایط مناسب برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اتخاذ خواهد شد.
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ۱۷ تیر در عراق تشییع میشود. این موضوع را شهردار تهران اعلام کرد و جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزههای مختلف پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: هر مسئولیتی که شهرداری تهران بر عهده میگیرد، نیازمند ایجاد زیرساختها و سازوکارهای اجرایی متناسب با آن است. به عنوان مثال، پس از جنگ ۱۲ روزه و آنچه از آن به عنوان کودتای آمریکایی ـ اسرائیلی یاد میکنیم، موضوع بازسازی تهران را بر عهده گرفتیم و برای این منظور قرارگاه ویژهای تشکیل شد.
وی افزود: در کنار این موضوع، شهرداری تهران به صورت جدی برنامه ارزانسازی شهر را دنبال میکند. هدف ما ایجاد آرامش بیشتر برای خانوادهها در حوزه معیشت، جلوگیری از نوسانات قیمتی کالاهای اساسی و افزایش پایداری در تأمین نیازهای مردم است. برای تحقق این هدف نیز «قرارگاه معیشت» تشکیل شده است.
شهردار تهران همچنین با اشاره به برنامههای حوزه حملونقل گفت: برای توسعه و ارزانسازی حملونقل عمومی نیز قرارگاه ویژهای تشکیل شده است. در مجموع، ۱۹ قرارگاه تخصصی ذیل یک قرارگاه مرکزی با عنوان «قرارگاه مردمی ایران» فعالیت میکنند که هر یک مأموریتهای مشخصی را بر عهده دارند و به تدریج گزارش عملکرد و اقدامات خود را ارائه خواهند کرد.
زاکانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرداخت تسهیلات به خسارتدیدگان جنگ اخیر نیز اظهار کرد: بر اساس گزارشی که روز گذشته ارائه شد، بخش عمده افرادی که در جریان این جنگ تحمیلی دچار خسارت شدهاند، تسهیلات و وامهای پیشبینیشده را دریافت کردهاند.
وی با اشاره به آمار واحدهای آسیبدیده گفت: در مجموع حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی دچار آسیب شدند که از این تعداد، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند دریافت پیشپرداخت برای تأمین مسکن استیجاری بودند. تاکنون حدود هزار و ۹۰۰ واحد از این موارد، پیشپرداختهای لازم را دریافت کردهاند و روند رسیدگی به سایر پروندهها نیز ادامه دارد.
شهردار تهران ادامه داد: روند اسکان موقت آسیبدیدگان نیز به خوبی در حال پیشرفت است. در مقطعی حدود ۹هزار نفر، در هتلهای تحت پوشش اسکان داده شده بودند اما این رقم اکنون به حدود ۴ هزار نفر کاهش یافته و به تدریج در حال کمتر شدن است.
زاکانی با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل روند بازسازی و اسکان آسیبدیدگان خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که طی ماه آینده بخش عمده پروندههای مرتبط با این حادثه تعیین تکلیف و بسته شود و تمامی افرادی که در این رویداد آسیب دیدهاند، ساماندهی شده و در کنار خانوادههای خود به شرایط عادی زندگی بازگردند.
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