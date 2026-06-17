اعلام آمادگی ۹۰۰۰نفر از آذربایجان ‌غربی برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی نجمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی تمهید مقدمات اعزام زائران به مراسم تشییع، تاکنون ۹ هزار نفر از مردم استان با مراجعه به نواحی مقاومت بسیج، آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، چهار هزار و ۱۰۰ نفر زن و بیش از پنج هزار نفر مرد هستند که قرار است به‌صورت انفرادی، خانوادگی یا گروهی در مراسم تهران حضور یابند.

سردار نجمی به نحوه اعزام زائران اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور بیش از ۶ هزار نفر با خودروهای شخصی، تاکنون مقدمات اعزام حدود سه هزار نفر از طریق ناوگان اتوبوس‌رانی استان فراهم شده است اما برای اجرای مطلوب این برنامه همچنان به همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز داریم.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی همچنین اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش متقاضیان در روزهای آینده، برای اعزام این افراد به بیش از ۱۲۰ دستگاه اتوبوس نیاز است.

مراسم تشییع قائد شهید امت می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین و حماسی‌ترین تجمع‌های تاریخ باشد

استاندار آذربایجان‌ غربی نیز در این جلسه با اشاره به این‌که برگزاری جلسه برای تشییع پیکر رهبر شهید برای مجموعه مدیریتی استان دشوار بوده و همچنان پذیرش این موضوع برای ما سنگین است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، مراسم تشییع قائد شهید امت می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین و حماسی‌ترین تجمع‌های تاریخ باشد و لازم است برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل برای زائران استان، همه ظرفیت‌ها به‌کار گرفته شود.

رضا رحمانی افزود: در کنار برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت خودروهای شخصی مردم، دستگاه‌های مسئول باید برای تأمین اتوبوس‌های ایمن و مناسب جهت اعزام زائران، حداکثر توان خود را به کار بگیرند.

وی ادامه داد: موضوع اعزام تنها بخشی از کار است و باید برای پذیرایی و اسکان نیز برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات صورت‌گرفته در تهران برای اسکان، می‌توان از ظرفیت مجتمع‌های بین‌راهی، موکب‌های اعزامی از استان، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های مسیر برای خدمات‌رسانی به زائران استفاده کرد و در کنار آن، تیم‌های ویژه‌ای نیز از استان اعزام شوند.

رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت هویت‌بخشی به حضور مردم استان در این رویداد گفت: یکی از اقدامات مهم، برافراشتن پرچمی ویژه برای آذربایجان‌غربی در تهران است تا نمادی از حضور گسترده و پرشور مردم استان باشد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های هم‌زمان در استان افزود: لازم است در ارومیه و سایر شهرهای استان نیز مراسم‌های فرهنگی و ویژه‌ای برگزار شود تا افرادی که امکان حضور در تهران را ندارند، بتوانند در این آیین‌ها مشارکت کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از احتمال حضور اتباع کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عراق در این مراسم خبر داد و گفت: باید موکب‌های داخل استان برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به مسافران خارجی به‌طور کامل تجهیز شوند.

خون رهبر شهید عامل پیروزی ایران اسلامی زمینه ساز پیروزی های آینده خواهد بود

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این جلسه با تسلیت ایام ماه محرم و همچنین شهادت امام شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، گفت: خون پاک ایشان عامل پیروزی ایران اسلامی در برابر دشمن آمریکایی صهیونیستی و زمینه‌ساز پیروزی‌های آینده خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی افزود: قائد شهید ما به فرموده امام حسین (ع) تمسک جستند و در مسیر مبارزه با کفر و طاغوت به فیض شهادت رسیدند.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و تبلیغ گسترده درباره برگزاری مراسم تشییع در دهه دوم تیرماه از طریق ظرفیت‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای، اظهار کرد: در کنار اعزام کاروان‌های سازمان‌یافته، حضورهای فردی و خانوادگی با خودروهای شخصی نیز مورد توجه مردم قرار دارد و لازم است تمهیدات لازم برای این موضوع فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری تجمع‌های بزرگ از جمله مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ادامه داد: این مراسم بدون تردید با شکوه‌تر و گسترده‌تر خواهد بود و حضور مشتاقان از سراسر ایران و حتی برخی کشورهای دیگر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده است.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: از هم‌اکنون باید مقدمات لازم فراهم شود و برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت دقیق انجام گیرد تا در روزهای برگزاری مراسم، با توجه به حجم بالای جمعیت، هیچ مشکلی ایجاد نشود.