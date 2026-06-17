برپایی آیین شکرانه گیلاس در دهستان پشتکوه چهاردانگه ساری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره شکرانه گیلاس در دهستان پشتکوه چهاردانگه عصر چهارشنبه با استقبال گسترده باغداران و اهالی منطقه برگزار شد.

در حاشیه این رویداد، محمدرضا شمسی، بخشدار چهاردانگه، هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی توانمندی‌های بکر منطقه عنوان کرد و گفت: چهاردانگه در آینده نیز میزبان چنین برنامه‌هایی خواهد بود تا ظرفیت‌های مغفول‌مانده به مردم و سرمایه‌گذاران شناسانده شود.

او دهستان پشتکوه را یکی از غنی‌ترین مناطق از نظر کشاورزی، باغداری و جاذبه‌های گردشگری برشمرد و تأکید کرد: تبدیل این پتانسیل‌ها به درآمد پایدار، نیازمند بازار هدف روشن و برندسازی اصولی است. به گفته وی، بسته‌های اقتصادی متعددی برای این منظور تدوین شده تا رونق منطقه افزایش یابد.

شمسی با اشاره به خطر مهاجرت جوانان، بیان کرد: برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند از خروج نیروهای سخت‌کوش روستایی جلوگیری کند و چهاردانگه روزانه میزبان شمار زیادی از گردشگران است و باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی بهره گرفت.

بخشدار چهاردانگه همچنین به پیشینه افتخارآمیز این بخش اشاره کرد و گفت: سرسبزی امروز باغات پشتکوه، حاصل زحمات دیرینه باغداران و کشاورزان است و باید قدر این تلاش‌ها را دانست و یادآور شد: چهاردانگه بیش از ۲۲۶ شهید در دوران انقلاب و دفاع مقدس و دو شهید در جنگ اخیر تقدیم کرده و خاستگاه چهره‌های برجسته علمی، ورزشی، هنری و دانشجویی در سطح کشور بوده است.

شمسی در پایان، رفع محرومیت را رسالت اصلی مدیران بخش خواند و تصریح کرد: باید تلاش شود ۲۵۰۰ مددجوی تحت پوشش این منطقه هرچه زودتر از چرخه محرومیت خارج شوند.

در پایان این مراسم، از برگزارکنندگان، دهیاران روستاهای تلمادره و ولویه سفلی و همچنین جمعی از باغداران برتر با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.

بخشدار چهاردانگه پس از آیین اختتامیه، با حضور در روستای ولویه سفلی، از پروژه‌های عمرانی در دست اجرا بازدید کرد و در جریان مشکلات و موانع پیش روی این طرح‌ها قرار گرفت.