برپایی آیین شکرانه گیلاس در دهستان پشتکوه چهاردانگه ساری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره شکرانه گیلاس در دهستان پشتکوه چهاردانگه عصر چهارشنبه با استقبال گسترده باغداران و اهالی منطقه برگزار شد.
در حاشیه این رویداد، محمدرضا شمسی، بخشدار چهاردانگه، هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی توانمندیهای بکر منطقه عنوان کرد و گفت: چهاردانگه در آینده نیز میزبان چنین برنامههایی خواهد بود تا ظرفیتهای مغفولمانده به مردم و سرمایهگذاران شناسانده شود.
او دهستان پشتکوه را یکی از غنیترین مناطق از نظر کشاورزی، باغداری و جاذبههای گردشگری برشمرد و تأکید کرد: تبدیل این پتانسیلها به درآمد پایدار، نیازمند بازار هدف روشن و برندسازی اصولی است. به گفته وی، بستههای اقتصادی متعددی برای این منظور تدوین شده تا رونق منطقه افزایش یابد.
شمسی با اشاره به خطر مهاجرت جوانان، بیان کرد: برنامهریزی دقیق میتواند از خروج نیروهای سختکوش روستایی جلوگیری کند و چهاردانگه روزانه میزبان شمار زیادی از گردشگران است و باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی بهره گرفت.
بخشدار چهاردانگه همچنین به پیشینه افتخارآمیز این بخش اشاره کرد و گفت: سرسبزی امروز باغات پشتکوه، حاصل زحمات دیرینه باغداران و کشاورزان است و باید قدر این تلاشها را دانست و یادآور شد: چهاردانگه بیش از ۲۲۶ شهید در دوران انقلاب و دفاع مقدس و دو شهید در جنگ اخیر تقدیم کرده و خاستگاه چهرههای برجسته علمی، ورزشی، هنری و دانشجویی در سطح کشور بوده است.
شمسی در پایان، رفع محرومیت را رسالت اصلی مدیران بخش خواند و تصریح کرد: باید تلاش شود ۲۵۰۰ مددجوی تحت پوشش این منطقه هرچه زودتر از چرخه محرومیت خارج شوند.
در پایان این مراسم، از برگزارکنندگان، دهیاران روستاهای تلمادره و ولویه سفلی و همچنین جمعی از باغداران برتر با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.
بخشدار چهاردانگه پس از آیین اختتامیه، با حضور در روستای ولویه سفلی، از پروژههای عمرانی در دست اجرا بازدید کرد و در جریان مشکلات و موانع پیش روی این طرحها قرار گرفت.
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