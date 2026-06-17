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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

کسب رتبه دوم کشوری ستاد ساماندهی امور جوانان توسط آذربایجان شرقی

کسب رتبه دوم کشوری ستاد ساماندهی امور جوانان توسط آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم کشوری توسط ستاد ساماندهی امور جوانان این استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر چهارشنبه اظهار کرد: بر اساس نتایج ارزیابی نهایی عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان استان‌های کشور در سال ۱۴۰۴، آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه دوم در سطح کشور شد.

وی افزود: در این ارزیابی، استان یزد رتبه نخست را به دست آورد و استان‌های ایلام و اصفهان نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مهم ستادهای ساماندهی امور جوانان در نظام تصمیم‌سازی کشور گفت: این ستادها به عنوان مهم‌ترین مرجع برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه جوانان، مسئولیت پیگیری و اجرای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در این حوزه را بر عهده دارند و نقش مؤثری در ارتقای وضعیت جوانان ایفا می‌کنند.

مقصودی ادامه داد: با توجه به اهمیت مأموریت‌های این ستادها، عملکرد آنها به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کسب رتبه دوم کشوری توسط آذربایجان شرقی نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مطلوب دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان است.

وی با قدردانی از دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان و تمامی دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های ستادهای ساماندهی امور جوانان در سطح استان و شهرستان‌ها و برگزاری منظم جلسات تخصصی، زمینه بهبود شاخص‌های مرتبط با حوزه جوانان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6863475

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