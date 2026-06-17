کسب رتبه دوم کشوری ستاد ساماندهی امور جوانان توسط آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر چهارشنبه اظهار کرد: بر اساس نتایج ارزیابی نهایی عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان استانهای کشور در سال ۱۴۰۴، آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه دوم در سطح کشور شد.
وی افزود: در این ارزیابی، استان یزد رتبه نخست را به دست آورد و استانهای ایلام و اصفهان نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مهم ستادهای ساماندهی امور جوانان در نظام تصمیمسازی کشور گفت: این ستادها به عنوان مهمترین مرجع برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه جوانان، مسئولیت پیگیری و اجرای اهداف، سیاستها و برنامههای دولت در این حوزه را بر عهده دارند و نقش مؤثری در ارتقای وضعیت جوانان ایفا میکنند.
مقصودی ادامه داد: با توجه به اهمیت مأموریتهای این ستادها، عملکرد آنها به صورت دورهای مورد ارزیابی قرار میگیرد و کسب رتبه دوم کشوری توسط آذربایجان شرقی نشاندهنده تلاشهای مستمر، برنامهریزی منسجم و همکاری مطلوب دستگاههای عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان است.
وی با قدردانی از دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان و تمامی دستگاههای اجرایی عضو این ستاد، ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای ستادهای ساماندهی امور جوانان در سطح استان و شهرستانها و برگزاری منظم جلسات تخصصی، زمینه بهبود شاخصهای مرتبط با حوزه جوانان بیش از پیش فراهم شود.
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