شهرک دامپروری ۵۰۰۰ راسی در بخش چهاردانگه ساری احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر مسئولان استانی به بخش چهاردانگه کیاسر گفت: برای رفع مشکلات این منطقه ۸۰ مصوبه در بخش‌های مختلف مصوب شده است.

وی با بیان اینکه فعال شدن اقتصاد روستا از رویکردهای مهم دولت سیزدهم است، افزود: توسعه اقتصادی، رفع بیکاری و برنامه ریزی برای مهاجرت معکوس را از جمله برنامه‌ها برای رفع مشکلات چهاردانگه ذکر کرد.

وی تکمیل پل نیمه کاره روستای اروست که ۲۷ سال بر زمین مانده را از جمله مصوبات ذکر کرد و گفت: بنا شد این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و بهره برداری شود.

استاندار مازندران آبرسانی به هشت روستای دهستان پشتکوه را از جمله اقدامات ذکر کرد و با اشاره به ظرفیت بخش چهاردانگه در تولید گل و گیاهان دارویی، تشکیل تعاونی‌ها را برای رونق این صنعت مهم خواند.

حسینی پور همچنین از تصویب ۲۹ مصوبه برای رفع مشکلات شهرک صنعتی کیاسر خبر داد و گفت: در جلسه ستاد تسهیل برای رفع موانع فراروی این شهرک تصمیم گیری شد.

وی همچنین با بیان اینکه شهرک دامپروری پنج هزار راسی در بخش چهاردانگه احداث می‌شود، گفت: همچنین فاز اول شرکت لبنی نیز در این منطقه بهره برداری می‌شود.