به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی مشکینی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان اظهار کرد: زنجان از جمله استانهایی است که به واسطه برخورداری از منابع معدنی، صنایع وابسته، توانمندیهای کشاورزی و ظرفیتهای گردشگری، نیازمند توجه ویژه به مقوله حفاظت از محیطزیست است؛ چرا که منابع پایهای محیطزیست به آسانی به دست نمیآیند و حفاظت از آنها نیز فرآیندی زمانبر و ارزشمند است.
وی با بیان اینکه مناطق تحت مدیریت محیطزیست پشتوانههای اصلی اکولوژیکی استان محسوب میشوند، افزود: در قالب چهارگانه مناطق تحت مدیریت، تلاش میشود تنوع زیستی در سطح مطلوب حفظ شده و این مناطق بتوانند کارکردهای اکولوژیکی خود را به عنوان سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده ایفا کنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان ادامه داد: این مناطق علاوه بر برخورداری از وضعیت مناسب منابع آب و خاک، ظرفیت اجرای فعالیتهای سازگار با محیطزیست را نیز دارند، اما در سالهای اخیر با تهدیدات جدی از جمله تغییر کاربریهای غیرمجاز، شخمزنی در اراضی شیبدار و برخی فعالیتهای معدنی ناسازگار با محیطزیست مواجه شدهاند.
موسوی مشکینی تصریح کرد: ادامه این روند موجب جزیرهای شدن زیستگاهها، کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن بخشی از سرمایههای طبیعی استان خواهد شد؛ از این رو انتظار داریم تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول در مسیر حفاظت از محیطزیست همکاری بیشتری داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیطزیست یک وظیفه عمومی و فرابخشی است، گفت: بدون همراهی و همکاری سایر دستگاهها و بخشهای مختلف، دستیابی به موفقیت کامل در حوزه حفاظت از محیطزیست امکانپذیر نخواهد بود.
افزایش تعداد صنایع آلاینده در زنجان
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان به وضعیت آلودگیهای صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: به تبع استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی، بخشی از آلودگیهای زیستمحیطی نیز در استان شکل میگیرد که وظیفه قانونی محیطزیست، پایش مستمر، شناسایی و برخورد با این موارد است.
وی با ارائه آماری از صنایع آلاینده مشمول ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۳۳۷ مورد صنعت آلاینده در استان شناسایی شد که این آمار حاصل بررسیهای فصلی در طول سال بوده است.
موسوی مشکینی ادامه داد: این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۵۷ مورد افزایش یافته که بخشی از آن ناشی از گسترش پایشها و نظارتهای محیطزیستی و بخشی نیز ناشی از وجود واقعی آلایندگیها در واحدهای مختلف صنعتی است.
وی اظهار کرد: محیطزیست در قبال این تخلفات صرفاً نقش نظارتی ندارد و اقدامات قانونی لازم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
۲۲۱ مورد اعلام جرم زیستمحیطی در سال جاری
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی این اداره کل گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۶ مورد اعلام جرم در حوزه آلودگیهای زیستمحیطی و ۱۵۵ مورد اعلام جرم در حوزه محیطزیست طبیعی ثبت شده است.
وی افزود: این پروندهها شامل مواردی نظیر شکار و صید غیرمجاز، قطع درختان، تخریب زیستگاهها، تصرف اراضی ملی و سایر تخلفات مرتبط با محیطزیست بوده است.
موسوی مشکینی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات قانونی بخشی از وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیطزیست است و انتظار میرود در این مسیر، حمایتهای لازم از مجموعه محیطزیست صورت گیرد.
افت سفرههای آب زیرزمینی و فرونشست زمین؛ چالش جدی دشتهای زنجان
وی با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان گفت: امروز دشتهای استان زنجان با دو چالش اساسی شامل افت سطح سفرههای آب زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین مواجه هستند که آثار آن به تدریج در بخشهای مختلف نمایان میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان افزود: در چنین شرایطی، استقرار صنایع آببر بهویژه واحدهای فولادی باید با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری و توسعه صنعتی امری ارزشمند و قابل تقدیر است، اما نباید به قیمت از دست رفتن منابع حیاتی استان تمام شود.
موسوی مشکینی هشدار داد: ادامه روند برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی علاوه بر تشدید فرونشست زمین، میتواند زمینهساز بروز ریزگردها، تخریب خاک، افزایش فشار بر منابع طبیعی و شکلگیری چالشهای گسترده زیستمحیطی در آینده شود.
وی با تأکید بر رویکرد تعاملی اداره کل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت: مجموعه محیطزیست ضمن پایبندی به وظایف قانونی خود، از تعامل، همکاری و همراهی با دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران استقبال میکند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان افزود: انتظار داریم در فرآیند تصمیمگیریهای کلان استان، به ویژه در حوزه توسعه صنعتی و اقتصادی، اسناد بالادستی از جمله سند آمایش سرزمین مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: اجرای برنامههای توسعهای در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بر اساس ظرفیتهای واقعی محیطی استان، میتواند زمینه تحقق توسعه پایدار را فراهم کند.
معدن مس مشکین هنوز فاقد متولی مشخص است
موسوی مشکینی در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده درباره معدن مشکین گفت: تاکنون متولی مشخصی برای این معدن معرفی نشده و هنوز وضعیت مالکیت و مسئولیت آن به صورت رسمی برای محیطزیست روشن نیست.
وی افزود: هر زمان استعلامهای قانونی مربوط به این معدن به اداره کل حفاظت محیطزیست استان ارجاع شود، نظر کارشناسی و تخصصی این مجموعه مطابق ضوابط قانونی اعلام خواهد شد.
مطالعات شهرک صنعتی ۲۰۰ هکتاری در حال بررسی نهایی است
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان درباره احداث شهرک صنعتی ۲۰۰ هکتاری نیز گفت: مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی این طرح انجام شده و اکنون در مراحل پایانی بررسی قرار دارد.
وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته، اشکالاتی هم در بخش محتوایی و هم در بخش شکلی مطالعات مشاهده شده که به مجریان طرح اعلام شده است.
موسوی مشکینی تأکید کرد: پس از رفع نواقص و تکمیل مستندات، نظر نهایی محیطزیست درباره این طرح اعلام خواهد شد.
وی درباره موضوع استخرهای معیشتی نیز اظهار کرد: واگذاری اراضی ملی واقع در مناطق تحت مدیریت محیطزیست برای این منظور مجاز نیست و با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان افزود: با این حال در اراضی مستثنیات، متقاضیان میتوانند در چارچوب ضوابط قانونی نسبت به احداث استخرهای معیشتی اقدام کنند و محیطزیست نیز در این زمینه مخالفتی نخواهد داشت.
انتقال شهرک روی زنجان یک ضرورت زیستمحیطی است
موسوی مشکینی در پایان با اشاره به وضعیت شهرک روی زنجان گفت: موضوع انتقال این شهرک از جمله ضرورتهای مهم زیستمحیطی استان محسوب میشود و مطالعات انجام شده نیز بر این موضوع تأکید دارد.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در شعاع یک کیلومتری شهرک روی، آلودگی خاک وجود دارد و این مسئله از جمله چالشهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان خاطرنشان کرد: آلودگی خاک برخلاف بسیاری از آلایندهها به سادگی قابل رفع نیست و در صورت تداوم، آثار بلندمدتی بر محیطزیست و سلامت انسان خواهد داشت.
وی ادامه داد: روانابهای آلوده نیز میتوانند مشکلات متعددی برای مناطق پیرامونی ایجاد کنند، هرچند در سالهای اخیر اقدامات مؤثری برای کنترل و کاهش آلودگیها در این مجموعه انجام شده و شرایط کنونی با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست.
موسوی مشکینی همچنین تعیین تکلیف پسماندهای مرتبط با صنایع روی را اقدامی منطقی و قابل دفاع دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها و مسئولان استان، زمینه حفظ و ارتقای کیفیت محیطزیست زنجان بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از محیطزیست، حفاظت از آینده استان و نسلهای آینده است و تحقق این هدف نیازمند مشارکت و مسئولیتپذیری همه بخشهای جامعه خواهد بود.
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