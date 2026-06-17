به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جمشیدی در آیین رونمایی از بزرگ‌ترین قرارداد تولید بار اول توسعه لا یسنس وراه اندازه یکیج گوگردزدایی از گازهای مشعل با فناوری کاتالیست مایع که امروز در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به نقش حمایت‌های مدیریتی در پیشبرد طرح‌های فناورانه اظهار کرد: بهره‌گیری از تجربیات مدیران و سیاست‌گذاران این حوزه زمینه‌ساز حرکت صنعت پتروشیمی به سمت توسعه فناوری و اجرای پروژه‌های نوآورانه شده است.

وی درباره موضوع این قرارداد توضیح داد: این طرح با عنوان توسعه لایسنس و راه‌اندازی پکیج گوگردزدایی از گازهای مشعل با فناوری کاتالیست مایع تعریف شده و علاوه بر جنبه‌های فناورانه، از منظر زیست‌محیطی نیز اهمیت بالایی دارد. به گفته وی، جمع‌آوری و استفاده بهینه از گازهای همراه و مشعل یکی از مسائل مهم صنعت انرژی کشور محسوب می‌شود.

نخستین پروژه تولید بار اول در این حوزه

مدیرعامل پتروشیمی نوری افزود: با بررسی‌های انجام‌شده و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این طرح به‌عنوان نخستین پروژه تولید بار اول در این حوزه شناخته شد و در عین حال بزرگ‌ترین طرح بهره‌مند از اعتبار مالیاتی معاونت علمی به شمار می‌رود.

به گفته جمشیدی، در ابتدای طراحی پروژه استفاده از فناوری‌های خارجی مدنظر بود، اما با تأکید مدیران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بررسی دوباره ابعاد مختلف طرح، تمامی جنبه‌های فنی، اقتصادی و بازار محصول مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این بازنگری تلاش شد علاوه بر بهره‌گیری از دانش روز، توجیه اقتصادی و بازار فروش محصول نیز به‌طور دقیق بررسی شود تا اجرای طرح از نظر اقتصادی نیز ارزش‌آفرین باشد.

سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون یورویی در یک پروژه زیست‌محیطی

جمشیدی با اشاره به ابعاد سرمایه‌گذاری این طرح گفت: اجرای این پروژه به حدود ۶۵ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، علاوه بر کاهش هدررفت منابع و جمع‌آوری گازهای مشعل، گام مهمی در توسعه فناوری‌های بومی در صنعت پتروشیمی برداشته شود.

وی افزود: در نسخه بازنگری‌شده طرح، ارزش افزوده آن نسبت به برنامه اولیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته و سودآوری پروژه برای پتروشیمی نوری و مجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تقریباً دو برابر شده است. همچنین از نظر فنی نیز ارتقای قابل توجهی در طراحی و ارزش محصول نهایی حاصل شده است.

سهم شرکت دانش‌بنیان در توسعه فناوری

مدیرعامل پتروشیمی نوری درباره مالکیت دانش فنی این فناوری توضیح داد: حدود ۶۰ درصد لایسنس این فناوری در اختیار پتروشیمی نوری و ۴۰ درصد آن متعلق به یک شرکت دانش‌بنیان است. این فناوری قابلیت به‌کارگیری در ده‌ها مجتمع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور را دارد و می‌تواند در سایر واحدهای صنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌ها گفت: در پتروشیمی نوری تلاش کرده‌ایم تفاهم‌نامه‌ها صرفاً در حد امضا باقی نمانند و حتماً به مرحله اجرا برسند. از این رو ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه‌ها را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

بومی‌سازی ۲۹ کاتالیست راهبردی

جمشیدی با اشاره به توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر حدود ۶۰ شرکت با همکاری پتروشیمی نوری در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار گرفته‌اند. همچنین بزرگ‌ترین قرارداد حوزه هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی نیز پیش‌تر در این شرکت منعقد شده و اکنون در حال اجراست.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی می‌تواند در بخش‌های مدیریتی و عملیاتی صنعت پتروشیمی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری ایفا کند.

مدیرعامل پتروشیمی نوری همچنین از بومی‌سازی ۲۹ کاتالیست و ماده شیمیایی راهبردی در این مجتمع خبر داد و گفت: پیش از این، دانش فنی و لایسنس تولید این محصولات در اختیار چند شرکت محدود بین‌المللی بود، اما با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی امکان تولید آنها در کشور فراهم شده است.

ثبت رکورد تولید در پتروشیمی نوری

به گفته وی، ظرفیت تولید این مجتمع در سال گذشته به ۱۰۸ درصد ظرفیت اسمی رسید و امسال نیز با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ ۱۲ روزه، میزان تولید به ۱۱۲ درصد ظرفیت اسمی افزایش یافته که یک رکورد تاریخی برای این شرکت محسوب می‌شود.

جمشیدی با اشاره به نتایج برنامه‌های داخلی‌سازی گفت: در سال گذشته از محل بومی‌سازی تجهیزات، مواد و فناوری‌های مورد نیاز، حدود سه و نیم همت صرفه‌جویی و ارزش‌آفرینی در پتروشیمی نوری محقق شده است؛ دستاوردی که حاصل همکاری صنعت پتروشیمی با شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای حامی فناوری است.

در ادامه این نشست، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تشریح روند اجرای برنامه تولید بار اول اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای این سیاست حمایتی، ۷۰۰ میلیون دلار ابلاغیه صادر شده که حدود ۳۵۰ میلیون دلار آن مربوط به دو سال اخیر است.

صرفه‌جویی ارزی تا ۱۲ برابر هر قرارداد تولید بار اول

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دلار قرارداد تولید بار اول می‌تواند بین ۵ تا ۱۲ دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته باشد؛ موضوعی که نقش این ابزار را در کاهش وابستگی و توسعه فناوری‌های راهبردی پررنگ‌تر می‌کند.

او صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را از جمله پیشگامان استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: با مصوبه اخیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و تأیید رئیس‌جمهور، محدودیت سقف قراردادهای تولید بار اول برداشته شده و مسیر برای تعریف پروژه‌های بزرگ‌تر در این صنعت هموار شده است.

طراحی واحد سولفورزدایی در پتروشیمی نوری

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین گفت: این طرح در راستای اولویت دولت در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل و بهره‌برداری اقتصادی از گازهای همراه تعریف شده است.