به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا حاجتی عصر چهارشنبه در نشست رابطین و راهبران کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان که در تالار مرکزی رشت برگزار شد با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سیدالشهدا(ع)، ماه محرم را فرصتی برای احیای مکتب اهلبیت(ع) و بازگشت جامعه به معنویت دانست.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با اشاره به راهاندازی قرارگاه ملی مسجد، این ساختار را زمینهساز تحول در کانونهای فرهنگی هنری عنوان کرد و گفت: نقش مدیران استانی کانونها در این ساختار بهعنوان رکن رسانهای و نماینده دولت ارتقا یافته است.
وی افزود: در شهرستانها نیز این قرارگاه زیر نظر دفتر امام جمعه تشکیل میشود و راهبران شهرستانی کانونها عضو اصلی و مسئول رسانهای قرارگاه خواهند بود.
حاجتی با تأکید بر ضرورت چابکسازی فعالیتها، هدف اصلی ستاد را هویتبخشی به رابطین و راهبران کانونها عنوان کرد و گفت این هویتبخشی با حمایت قرارگاه ملی مسجد دنبال میشود.
تأسیس نانو رسانههای محلی؛ مأموریت جدید کانونها
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان ایجاد رسانههای محلی و رسانه مسجد را از مأموریتهای جدید کانونها در قرارگاه ملی مسجد دانست و اظهار کرد: رسانههای محلی صرفاً مذهبی نیستند؛ رویکرد ما محلهمحور است و میخواهیم کانونها به منبع اصلی اخبار و اطلاعات اهالی محله تبدیل شوند.
اجرای طرح «مساجد محراب» در ۲۷۰ مسجد گیلان
حاجتی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح مساجد محراب در ۲۷۰ مسجد استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۶۰ مسجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند و برای ۱۱۰ مسجد دیگر نیز برنامهریزی جهت تأسیس کانون در حال انجام است.
وی با اشاره به محدودیتهای بودجهای دستگاههای فرهنگی، شبکه کانونهای مساجد را ظرفیتی عظیم و گسترده توصیف کرد و افزود: اگر این شبکه به انسجام و همافزایی برسد، فعالیتهای اثرگذاری رقم خواهد خورد که خود موجب کسب اعتبار و جذب حمایتهای لازم میشود.
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