حجت الاسلام حاجتی: «طرح ملی طراوت» در ۱۵ مسجد رشت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجتی عصر سه‌شنبه در نخستین نشست کارگروه طرح ملی طراوت شهر رشت که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی در نقطه بسیار تأثیرگذاری از تاریخ خود قرار دارد، اظهار کرد: ما در میانه یک درگیری تمام‌عیار تمدنی هستیم که در هر برهه‌ای به شکلی ظهور و بروز می‌یابد.

وی با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه انقلاب اسلامی افزود: دشمن با آگاهی از ناکارآمدی جنگ نظامی، تمام تلاش خود را برای تضعیف فرهنگی ایران به کار بسته است. در چنین شرایطی، حوزه فرهنگ و مقاومت مردمی اهمیتی حیاتی دارد.

حجت الاسلام حاجتی با تأکید بر فرمایش امام راحل (ره) مبنی بر «مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید»، خاطرنشان کرد: اگر مساجد را حفظ و تقویت نکنیم، در برابر تهاجم دشمن ضربه‌پذیر خواهیم شد و مسجد، سنگر اصلی ایستادگی در این نبرد تمدنی است.

وی اجرای طرح‌های فرهنگی در مساجد با حمایت دستگاه‌های اجرایی را زمینه‌ساز تقویت حضور نوجوانان و جوانان، احیای کارکردهای مسجد و تقویت این سنگر دانست.

حاجتی در تشریح جزئیات «طرح ملی طراوت» گفت: این طرح که با ابلاغ وزارت کشور به شهرداری‌ها واگذار شده، با هدف تقویت شبکه مساجد و حمایت از نوجوانان مسجدی طراحی شده است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان، ستاد کانون‌ها و شهرداری را دستگاه‌های اصلی متولی این طرح اعلام کرد و افزود: طرح طراوت امسال در ۱۵ مسجد شهر رشت و در ۵ ناحیه شهری اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: جامعه هدف مرحله نخست این طرح، نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ سال هستند و در مراحل بعدی خانواده‌های آنان و اهالی محله نیز در لایه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.

حاجتی با بیان اینکه این برنامه جامع در چهار بخش عمومی، تخصصی، مناسبتی و جانبی با رویکرد آموزشی و هویتی دنبال می‌شود، تأکید کرد: اجرای این طرح در تفاهم‌نامه با سایر دستگاه‌ها موجب بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌ها و اجرای دقیق آن خواهد شد.

در ادامه این جلسه، نمایندگانی از آموزش و پرورش نواحی یک و دو، سپاه، شهرداری، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، شورای فرهنگ عمومی و دو تن از نمایندگان کانون‌های مساجد مجری طرح به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود برای اجرای بهتر طرح ملی طراوت پرداختند.