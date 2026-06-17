لقمان دوستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات در راستای ارتقای ایمنی محورهای روستایی، تسهیل رفت‌وآمد ساکنان مناطق روستایی و بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت ۱۰۴ کیلومتر از مسیرهای روستایی شهرستان بیجار با استفاده از ماشین‌آلات راهداری و تلاش نیروهای عملیاتی اداره راهداری مورد عملیات تیغه‌زنی قرار گرفت.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بیجار ادامه داد: این اقدامات شامل تیغه‌زنی، تسطیح، رگلاژ سطح راه و احیای قنوهای موجود در مسیرها بوده که نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش مشکلات ناشی از ناهمواری مسیر و ارتقای کیفیت تردد وسایل نقلیه دارد.

دوستی با اشاره به استمرار برنامه‌های نگهداری راه‌های روستایی در طول سال، خاطرنشان کرد: نگهداری و بهسازی محورهای روستایی بر اساس نیازسنجی و اولویت‌بندی مسیرها به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و این اداره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش ایمنی راه‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به روستاییان تلاش می‌کند.