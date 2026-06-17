به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل استان قم با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پروندههای سرمایهگذاری اظهار کرد: طولانی شدن روند بررسیها، استعلامها و صدور مجوزها از مهمترین موانع پیش روی سرمایهگذاران است و میتواند موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و به تعویق افتادن اجرای طرحهای توسعهای شود.
وی افزود: سرمایهگذار باید از همان مراحل ابتدایی مسیر، تصویری روشن از امکان اجرا یا عدم امکان اجرای طرح در اختیار داشته باشد تا بتواند بر اساس اطلاعات دقیق و کارشناسی برای آینده سرمایهگذاری خود تصمیمگیری کند.
استاندار قم با بیان اینکه شفافیت در اعلام نظرات تخصصی دستگاهها از بروز بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری میکند، تصریح کرد: دستگاههای مسئول باید تمامی الزامات، محدودیتها، موانع احتمالی و شرایط مورد نیاز برای اجرای طرحها را در همان ابتدا بهصورت دقیق و کارشناسی اعلام کنند تا روند اداری با کمترین میزان رفتوبرگشت و اتلاف وقت همراه باشد.
دستگاهها باید همزمان نظر کارشناسی خود را ارائه کنند
بهنامجو با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اداری مرتبط با سرمایهگذاری گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ایجاد سازوکاری منسجم برای اعلام همزمان و هماهنگ نظرات دستگاههای اجرایی است تا سرمایهگذار پس از صرف زمان طولانی و طی مراحل متعدد، با موانع جدید و پیشبینینشده مواجه نشود.
وی ادامه داد: تسهیل امور سرمایهگذاری نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است و هر اندازه فرآیندها کوتاهتر، شفافتر و منظمتر باشد، زمینه برای جذب سرمایه و رونق اقتصادی نیز فراهمتر خواهد شد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذاری تنها در قالب ارائه تسهیلات معنا پیدا نمیکند بلکه سرعت در پاسخگویی، شفافیت در تصمیمگیری و جلوگیری از اطاله فرآیندهای اداری نیز بخشی از حمایت مؤثر از سرمایهگذاران محسوب میشود.
جمعبندی وضعیت شهرک صنعتی مهر ایرانیان در دستور کار قرار گرفت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شهرک صنعتی مهر ایرانیان اشاره کرد و گفت: لازم است گزارشی جامع و متمرکز از وضعیت این طرح تهیه شود تا همه دستگاههای ذیربط بر اساس اطلاعات واحد و کامل نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند.
بهنامجو افزود: این گزارش باید شامل مشخصات کامل طرح، سوابق استعلامهای انجامشده، نیازهای زیرساختی، چالشها و موانع موجود و همچنین پیشنهادهای اجرایی باشد تا زمینه برای جمعآوری سریع نظرات کارشناسی دستگاهها و تعیین مسیر نهایی تصمیمگیری فراهم شود.
وی تصریح کرد: هرچه اطلاعات مورد نیاز دستگاهها به شکل دقیقتر و یکپارچهتر در اختیار آنان قرار گیرد، روند بررسیها نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
صرفهجویی در مصرف انرژی ضرورتی برای حفظ تولید است
استاندار قم در ادامه با اشاره به شرایط موجود در حوزه تأمین انرژی، بر لزوم همکاری همه بخشها در مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی، اصناف و همچنین شهروندان باید در موضوع صرفهجویی برق و گاز مشارکتی جدی و مسئولانه داشته باشند.
وی افزود: مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی صرفاً یک توصیه عمومی نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ پایداری شبکه، تداوم فعالیتهای اقتصادی و حمایت از بخش تولید به شمار میرود.
بهنامجو با بیان اینکه رعایت الگوی مصرف میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر زیرساختهای انرژی داشته باشد، اظهار کرد: استمرار تولید و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی، نیازمند همراهی همه بخشها در اجرای برنامههای مدیریت مصرف است.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید در رعایت الگوهای بهینه مصرف پیشگام باشند و در چارچوب ضوابط و مقررات، با مجموعههایی که نسبت به دستورالعملهای صرفهجویی بیتوجهی کنند، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
قم- استاندار قم گفت: دستگاههای اجرایی باید در کوتاهترین زمان ممکن نظر کارشناسی خود را درباره طرحها اعلام کنند تا از فرسایش سرمایهگذاران و کاهش صرفه اقتصادی پروژهها جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل استان قم با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پروندههای سرمایهگذاری اظهار کرد: طولانی شدن روند بررسیها، استعلامها و صدور مجوزها از مهمترین موانع پیش روی سرمایهگذاران است و میتواند موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و به تعویق افتادن اجرای طرحهای توسعهای شود.
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