شهر در عزای حسین(ع)؛ فعالیت بیش از ۱۱۰۰ هیئت مذهبی در همدان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: آتشی از جنس عشق به حسین(ع) قرن‌ها است سینه‌به‌سینه می‌چرخد و مرد و زن، پیر و جوان، همه در خیمه عزای ارباب جمع می‌شوند تا بر مظلومیت تشنه‌لب دشت نینوا اشک بریزند.

ماه محرم فصل تجدید عهد عاشقان مکتب حسین(ع) با آرمان‌های امام شهید است و در ایام محرم گویی در و دیوار شهر هم مرثیه می‌خوانند.

شهر در ماه محرم در عزای شهدای دشت کربلا سیاهپوش شده و هیئات مذهبی از نخستین شب برنامه‌های مختلف عزاداری و تعزیه خوانی برگزار می‌کنند؛ این ماه یادآور تاثیرگذارترین حادثه تاریخ و مظلومیت و فداکاری امام حسین(ع) و یاران ایشان است.

قیام امام حسین (ع) نمادی از ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و حفظ ارزش‌های انسانی و دینی است؛ اما امسال محرم برای ما نیز رنگ و بویی دیگر دارد چراکه بعد از سپری کردن جنگ رمضان و شهادت قائد امت، فرماندهان و هموطنانمان به دست یزدیان زمان، بیشتر از گذشته مظلومیت و فداکاری امام حسین(ع) و یاران شهیدشان را برای ما ملموس می‌کند.

مردم در ماه محرم با حضور در هیئت‌ها، شنیدن روضه‌ها، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، همدردی و ارادت خود را نسبت به اهل‌بیت (ع) نشان می‌دهند. این مراسم علاوه بر جنبه سوگواری، فرصتی برای تامل در ارزش‌هایی مانند عدالت‌خواهی، وفاداری، ایثار و دفاع از حق نیز به شمار می‌آید.

برنامه هایی مانند شیرخوارگان حسینی، احلی من العسل، تجمع بزرگ عاشوراییان و... در ماه محرم برگزار می‌شود تا همه ما از خردسال تا سالخورده در عزای امام حسین(ع) شریک باشیم و به یاد داشته باشیم که در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نکنیم و همواره در مسیر حقیقت و انسانیت گام برداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های عزاداری سید و سالار شهیدان در استان همدان، از فعالیت بیش از هزار هیئت مذهبی، استقرار ده‌ها موکب خدمت‌رسانی و برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان خبر داد.

حجت‌الاسلام اصغر گرجی با اشاره به گستردگی برنامه‌های عزاداری در سطح استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان همدان و حدود ۷۰۰ هیئت نیز در سایر شهرستان‌های استان استقرار دارند که در مجموع بیش از هزار هیئت فعال در سطح استان به اقامه عزاداری می‌پردازند.

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در ۱۹۵ نقطه استان همدان

وی در ادامه از برگزاری آیین جهانی «شیرخوارگان حسینی» در ۱۹۵ نقطه این استان همزمان با نخستین جمعه ماه محرم خبر داد و افزود: همزمان با سراسر کشور، مراسم بزرگ و جهانی شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با روز جمعه ۲۹ خردادماه در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: از این تعداد ۶۸ برنامه در مناطق شهری و ۱۲۷ برنامه در مناطق روستایی استان همدان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این برنامه اظهار کرد: همایش شیرخوارگان حسینی در سال‌های اخیر به یک حرکت فرهنگی و معنوی فراگیر تبدیل شده و علاوه بر ایران، در ده‌ها کشور جهان نیز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام گرجی ادامه داد: این مراسم هر ساله فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های نهضت عاشورا و اعلام همبستگی نسل‌های مختلف با مکتب امام حسین(ع) است و جلوه‌ای از ایمان، محبت مادری و ارادت به اهل‌بیت(ع) را به نمایش می‌گذارد.

برگزاری مراسم «احلی من العسل» در روز ششم محرم

وی با اشاره به برنامه‌های امسال خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهیدمان، برنامه‌هایی با محوریت یادبود شهدا و تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی در حاشیه این مراسم طراحی و اجرا خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه به سایر برنامه‌های ویژه دهه اول محرم اشاره کرد و افزود: مراسم ویژه «احلی من العسل» مختص نوجوانان در روز ششم محرم برگزار می‌شود و در این برنامه نوجوانان با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی ضمن عزاداری برای شهدای کربلا، با شخصیت و سیره حضرت قاسم(ع) آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین تجمع بزرگ «عاشوراییان همدان» در بعدازظهر روز هفتم محرم در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد و این گردهمایی بزرگ هر ساله با حضور پرشور مردم و مشارکت هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود و جلوه‌ای از پیوند عمیق جامعه با مکتب عاشورا را نمایان می‌سازد.

استقرار موکب‌های عزاداری و خدمت‌رسانی به زائران عبوری

حجت الاسلام گرجی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ موکب در شهرستان همدان برپا شده است، گفت: در سایر شهرستان‌های استان نیز به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۵۰ موکب مستقر شده و در حال خدمت‌رسانی به عزاداران هستند.

وی همچنین از استقرار موکب‌های ویژه برای پذیرایی از زائران عبوری خبر داد و تصریح کرد: حدود ۲۰ موکب در مسیرهای مواصلاتی استان مستقر می‌شوند تا از شیعیان عراقی و زائران استان‌های غربی کرمانشاه، کردستان و ایلام که برای مراسم وداع و شرکت در تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان تهران، قم و مشهد از همدان عبور می‌کنند، پذیرایی انجام شود.

فعالیت بیش از ۵۰۰ روضه خانگی و برنامه‌های ویژه بانوان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در تشریح برنامه‌های اختصاصی بانوان و نوجوانان بیان کرد: علاوه بر هیئت‌های متعددی که در سراسر استان ویژه نوجوانان فعالیت می‌کنند، برنامه‌های گسترده‌ای نیز برای بانوان تدارک دیده شده و هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ روضه خانگی به‌صورت روزانه و کاملاً مردمی ویژه بانوان در سطح استان در حال برگزاری است.

وی افزود: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، همایش‌ها و جلسات اختصاصی بانوان برگزار می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تجمع چند هزار نفری بانوان در سالن فردوسی همدان اشاره کرد و علاوه بر این، هیئت‌های اختصاصی بانوان در مرکز استان و شهرستان‌ها حضوری فعال دارند.

اقامه نماز ظهر عاشورا در میادین اصلی سراسر استان همدان

حجت الاسلام گرجی در خصوص برنامه‌های روز عاشورا افزود: مراسم سنتی دسته‌روی در سراسر استان و شهر همدان برگزار می‌شود و دسته‌جات عزاداری از صبح زود از مساجد و تکایای خود حرکت کرده و در همدان در میدان امام خمینی (ره) و در شهرستان‌ها در میادین اصلی تجمع و سوگواری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: نماز ظهر عاشورا همانند سال‌های گذشته با شکوه فراوان در میدان امام خمینی (ره) همدان و میادین اصلی شهرستان‌ها اقامه خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در پایان ادامه داد: هیئت‌هایی که ظهر عاشورا به محلات خود بازمی‌گردند، نماز جماعت اول وقت را در مساجد، حسینیه‌ها و خیابان‌ها اقامه کرده و پس از آن مراسم اطعام عزاداران حسینی انجام می‌شود.

محرم امسال با محوریت تبیین قیام عاشورا و جهاد تبیین برگزار می‌شود

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: امسال محرم رنگ و بوی خاصی و متفاوت از سال‌های گذشته دارد و هیئت‌های مذهبی برگزاری عزاداری‌ها با بعثت مردم در میادین شهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ناصر طاهری با اشاره به اینکه امسال چهارم محرم مصادف با اولین جمعه ماه محرم است، ادامه داد: امسال همایش شیرخوارگان حسینی با محوریت تبیین قیام عاشورا برای مادران، بعثت مردمی و جهاد تبیین برگزار خواهد بود.

اعزام ۲۵۰ مبلغ و مبلغه به شهر و روستاهای استان همدان

وی از پیش‌بینی اقامه نماز ظهر عارشورا در بیش از ۲۰۰ نقطه استان در میادین و هیئت‌های عزاداری خبر داد و گفت: همچنین امسال بیش از ۲۵۰ مبلغ و مبلغه به شهرها و روستاهای استان اعزام خواهند شد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان از برپایی بیش از ۵۰ ایستگاه صلواتی در سطح استان برای پذیرایی از عزاداران خبر داد و افزود: در طول ماه محرم، ۲۵ محفل شب شعر عاشورایی و تعزیه‌خوانی در محلات برگزار خواهد شد.

وی سیاست کلی سازمان را تشویق هیئت‌ها به برگزاری پرشورتر تجمعات و حضور در میادین شهر عنوان کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی سیاست‌های کلی و محتوای گفتمانی را ابلاغ می‌کند و نحوه اجرا و آمار فعالیت‌ها به عهده هیئت‌ها است.

حجت الاسلام طاهری نقش هیئت‌های مذهبی را در استمرار و پایداری تجمعات و مجالس عزاداری بسیار مهم و کلیدی دانست و ادامه داد: از نخستین روز شهادت امام خامنه‌ای هیئت‌های مذهبی پای کار بودند و هر آنچه داشتند را پای کار آوردند.

وی از تلاش‌ها و فداکاری‌های هیئت های مذهبی استان همدان در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد و ادامه داد: نخ تسبیح و رکن رکین تجمعات شبانه و استمرار تجمعات روی دوش هیئت‌های مذهبی بوده است و ظرفیت‌ها شامل نیروی انسانی، امکانات و ... را پای کار آوردند و با همه سختی‌ها و مشکلات مالی فعالیت خود را در تجمعات مردمی انجام دادند.

بی‌تردید محرم امسال رنگ و بویی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته دارد چراکه امسال همه مردم با تجربه داغ شهادت رهبر انقلاب، کودکان مدرسه میناب، فرماندهان برجسته کشور و دیگر هموطنان شهید و شهدای حوادث دی ماه سال گذشته را بر دل دارند که مظلومانه به دست جنایتکاران زمان به شهادت رسیدند.