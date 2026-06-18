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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸

«شاه حسین گویان» عزاداری حسینی در ارومیه

«شاه حسین گویان» عزاداری حسینی در ارومیه

ارومیه - مراسم «شاه حسین گویان» همزمان با چهارمین شب از ماه محرم در ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6864426

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