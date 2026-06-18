https://mehrnews.com/x3cmZm ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6864426 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ «شاه حسین گویان» عزاداری حسینی در ارومیه ارومیه - مراسم «شاه حسین گویان» همزمان با چهارمین شب از ماه محرم در ارومیه برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6864426 کپی شد مطالب مرتبط محرم در آذربایجان غربی؛از «شیرخوارگان حسینی» تا «شاه حسین گویان» شهر در عزای حسین(ع)؛ فعالیت بیش از ۱۱۰۰ هیئت مذهبی در همدان قرار شبانه شفتیها همزمان با شب چهارم محرم برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر حسینیه ایران ارومیه
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