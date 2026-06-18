به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در مطلب مهمی در فضای مجازی ایتای خود، به مبلغان اعزامی به هیئت ها و مساجد و تکایای سراسر کشور و استان سمنان توصیه کرد به مقوله جهاد تبیین توجه داشته باشند.
وی در پیام خود خواستار توجه جدی به تبیین گری و جنگ ذوابعاد فعلی شد و اعلام کرد مبلغان دینی از ظرفیت های ماه محرم برای تبیین گری بهره بگیرند.
نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در این پیام مهم اعلام کرد: یادآوری و تبیینِ درسهای شیعی کربلا در وِزان مسئولیتهای امروز ملت ایران است.
توصیۀ آیتالله میرباقری شاهرودی به مبلغان ماه محرم اینطور ادامه پیدا میکند: مبلغان عزیز، در ماه محرم میتوانند همان تعبیر قائد شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) را تبیین کنند که فرمودند:
وی میگوید: مردم ایران درس های اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است و میداند که چه کار کند. فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمیکند. ملّت ایران درواقع میگویند: ملّتی مثل ما با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد
آیت الله میرباقری شاهرودی ادامه میدهد: درسهای شیعی کربلا و آن درسهای عاشورایی که این ملت عزیز آموختهاند را باید در وِزان مسئولیت امروزشان دوباره متذکر بشویم، هم به خودمان و هم به آنها باید یادآور شویم که آن درسهای عاشورایی چیست که نیاز امروز ماست.
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