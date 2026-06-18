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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

توصیه آیت‌الله میرباقری به مبلغان ماه محرم؛ تبیین‌گری کنید

توصیه آیت‌الله میرباقری به مبلغان ماه محرم؛ تبیین‌گری کنید

سمنان- نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری و استاد مبرز حوزه علمیه، ضمن توصیه به مبلغان در ماه محرم، خواستار توجه به جهاد تبیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در مطلب مهمی در فضای مجازی ایتای خود، به مبلغان اعزامی به هیئت ها و مساجد و تکایای سراسر کشور و استان سمنان توصیه کرد به مقوله جهاد تبیین توجه داشته باشند.

وی در پیام خود خواستار توجه جدی به تبیین گری و جنگ ذوابعاد فعلی شد و اعلام کرد مبلغان دینی از ظرفیت های ماه محرم برای تبیین گری بهره بگیرند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در این پیام مهم اعلام کرد: یادآوری و تبیینِ درس‌های شیعی کربلا در وِزان مسئولیت‌های امروز ملت ایران است.

توصیۀ آیت‌الله میرباقری شاهرودی به مبلغان ماه محرم اینطور ادامه پیدا می‌کند: مبلغان عزیز، در ماه محرم می‌توانند همان تعبیر قائد شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) را تبیین کنند که فرمودند:

وی می‌گوید: مردم ایران درس های اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است و می‌داند که چه کار کند. ‌ فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند. ملّت ایران درواقع می‌گویند: ملّتی مثل ما با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد

آیت الله میرباقری شاهرودی ادامه می‌دهد: درس‌های شیعی کربلا و آن درس‌های عاشورایی که این ملت عزیز آموخته‌اند را باید در وِزان مسئولیت امروزشان دوباره متذکر بشویم، هم به خودمان و هم به آنها باید یادآور شویم که آن درس‌های عاشورایی چیست که نیاز امروز ماست.

کد مطلب 6863863

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