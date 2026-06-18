به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی‌زاده، امام جمعه مراغه و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز پنج شنبه در این نشست با تأکید بر اینکه عرصه سیاست خارجی در شرایط کنونی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: امضای تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن، نه یک اتفاق ساده، بلکه برآیند جریان دیپلماسی فعال در کنار استقامت بی‌نظیر مردم و اقتدار نظامی و دفاعی کشور بود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری شوم دشمنان برای حذف ایران اسلامی تصریح کرد: دشمن آمریکایی-صهیونیستی با به راه انداختن جنگ، رویای نابودی انقلاب را در سر می‌پروراند، اما به برکت بصیرت ملت و هدایت‌های داهیانه رهبری، به هیچ‌کدام از اهداف خود نرسید. این تفاهم‌نامه نشان داد که دشمن در نهایت مجبور شد به مطالبات به‌حق ملت ایران تن دهد که این خود یک موفقیت بزرگ تاریخی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم تداوم مسیر پیشرفت بر اساس منظومه فکری «رهبر شهید»، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تأسی از قیام عاشورا و با حضور ۱۰۸ شبانه‌روز در خیابان‌ها و میادین، درس بزرگی به دشمنان دادند. نیروهای مسلح و ارکان نظام با عمل به شعار «هیهات من الذله» ثابت کردند که راه امام حسین (ع) در این انقلاب جاری و ساری است.

توافق اخیر، سند شکست راهبردی آمریکاست

در ادامه این نشست، علی امیری‌راد، فرماندار شهرستان ویژه مراغه، نیز با تبیین ابعاد مختلف این تفاهم‌نامه، گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، عقب‌نشینی عملی دشمن در برابر اراده پولادین ملت ایران است. امضای این توافق در حقیقت اعلام رسمی شکست از سوی آمریکاست و آیندگان درباره ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی این دستاورد بزرگ بیشتر سخن خواهند گفت.

امیری‌راد با اشاره به ایستادگی ۱۰۸ روزه ملت ایران که ۴۰ روز آن مصادف با رودررویی مستقیم با جبهه استکبار بود، افزود: این مقاومت بی‌سابقه در جهان، تنها با انسجام درونی و وحدت مردم میسر شد. آنچه واشنگتن را به میز مذاکره و امضای این تفاهم‌نامه کشاند، چیزی جز قدرت ملی و صبوری مردم فهیم ایران نبود و همه مسئولان وظیفه دارند قدردان این نجابت و ایستادگی باشند.

وی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی به‌عنوان یکی از ارکان اقتدار کشور، استمرار برنامه‌های دولت در قالب نهضت عدالت آموزشی را برای تربیت نسل فرهیخته و انقلابی بسیار حیاتی و تعیین‌کننده خواند.