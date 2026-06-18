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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

جبهه مقاومت به عنوان ابرقدرتی در جهان مطرح شده است

جبهه مقاومت به عنوان ابرقدرتی در جهان مطرح شده است

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: امروز جبهه مقاومت به عنوان ابرقدرتی در جهان مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج‌شنبه در همایش مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان بیرجند با بزرگداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: انسان وقتی در مسیر کمال کامل می شود کار خدایی از دست او برمی آید که از آن به عنوان معجزات و کرامات یاد می شود.

وی با تاکید بر این که وجود امام حسین(ع) خود معجزه است، افزود: امام حسین(ع) چراغ هدایت بشر است که در این ایام سبب اجتماع مردم حتی حضور غیر مسلمانان در مراسم عزاداری آن حضرت می شود.

عبادی با اشاره به این که پیر شدن در پای بیرق امام حسین(ع) افتخار بزرگی برای شما است، تصریح کرد: اندیشه حسین (ع) در قرآن جایگاه دارد و بر اساس روایات موجود پیامبر اسلام (ص) فرموده اند که ایرانی ها هستند که یاریگران آخر آلمان دین خدایند.

وی تاکید کرد: امروز که همه کفر و باطل در برابر حق جمع شده اند، باید همه کارهای شما بر حمایت از مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر متمرکز باشد که در واقع پاسخ به ندای امام حسین(ع) برای یاری دین خدا است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز فرهنگ سازی باید از خانه ها شروع شود، افزود: جبهه مقاومت امروز به عنوان ابرقدرت در جهان مطرح شده که با هوشیاری مسئولان درنده‌های ضد بشر برای همیشه از صحنه خارج خواهند شد.

کد مطلب 6863889

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