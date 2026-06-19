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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

محمدزاده:حل مشکلات مردم و تقویت انسجام ملی مصداق امر به معروف است

محمدزاده:حل مشکلات مردم و تقویت انسجام ملی مصداق امر به معروف است

گرگان-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان گفت: امر به معروف تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، بلکه حل مشکلات مردم، تقویت اقتصاد و حفظ انسجام ملی ازمهم‌ترین مصادیق این فریضه الهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدجواد محمدزاده در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گرگان با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: امام حسین (ع) فلسفه قیام خود را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کردند و این فریضه الهی همچنان مهم‌ترین راهکار اصلاح جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نامگذاری هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر با شعار «ایران حسینی، اقتدار جهانی» افزود: امروز مهم‌ترین معروف، حفظ و تقویت نظام اسلامی، افزایش انسجام ملی و تلاش برای رفع مشکلات مردم است. هر اقدامی که به بهبود معیشت مردم، رونق تولید، اشتغال و توسعه کشور کمک کند، در حقیقت مصداق امر به معروف محسوب می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان با بیان اینکه مسئولان باید برای حل مسائل و دغدغه‌های جامعه پیشگام باشند، گفت: تسهیل صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از بیکاری کارگران، تلاش کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی و فعالیت معلمان و خانواده‌ها در مسیر تربیت نسل آینده، همگی جلوه‌هایی از عمل به فریضه امر به معروف هستند.

محمدزاده تأکید کرد: همه اقشار جامعه در قبال پیشرفت کشور مسئولیت اجتماعی دارند و باید در مسیر اعتلای ایران اسلامی نقش‌آفرینی کنند. حمایت از تولید، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، همراهی با دولت و قدردانی از خدمات نیروهای مسلح نیز از مصادیق مهم این مسئولیت اجتماعی است.

وی با اشاره به رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال‌های اخیر افزود: این ستاد با نگاه عقلانی، اخلاقی و علمی به دنبال گره‌گشایی از مشکلات مردم است و شوراهای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی باید زمینه تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب رفع مشکلات جوانان در حوزه اشتغال، مسکن، ازدواج و فرزندآوری شود، در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد و باید مورد توجه جدی مسئولان و نهادهای اجرایی باشد.

کد مطلب 6864728

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