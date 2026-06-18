به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی بدون توجه به توافق امضا شده بین ایران و آمریکا که متوقف شدن جنگ در تمام جبهه ها یکی از بندهای اصلی آن است، به حملات خود به جنوب لبنان ادامه می دهد.

به گفته خبرنگار المیادین در جنوب لبنان، ارتش اشغالگر سحرگاه امروز یک خودرو را در شهرک «کفر تبنیت» در شهرستان النبطیه هدف حمله پهپادی قرار داد که در آن یک نفر شهید و یک تن هم مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک «النبطیه الفوقا» را در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

این نقض آتش بس در حالی است که مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم خود را به بند مربوط به لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ملزم نمی‌داند و تا زمان خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.